收入按年增9.3%，增至29.2億美元，好過預期的28.1億美元。

全年目標保持不變，預計資本支出7.00億美元至9.00億美元。淨新增約 1,100 至 1,300 家新店。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，很高興本季度總收入和經營利潤創第一季度歷史新高，亦成功推動春節期間的銷售增長，認為未來形勢的發展走向尚不明朗。

百勝中國首席財務官楊家威表示，春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點。預期接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好亦將逐步減少。

2023 年第一季度，外賣銷售約佔肯德基和必勝客餐廳收入的 36%，與去年同期持平。雖然堂食客流回升，外賣銷售仍然持續增長。

第一季度淨新增 233 家門店，主要受肯德基和必勝客品牌發展的推動。

百勝中國曾升最多6.17%，是2022年12月1日後最大升幅，當日升幅為7.93%。高見514.5元，是2021年7月22日516.5元後最高。現報506.5元，升4.52%，連升3日，暫累計升31.9元，對上一次連升3日是4月13日。

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