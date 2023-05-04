港元現報7.8495元升值5點子，曾升值最多14點子，報7.8486元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.13點子至3.41869%；1星期HIBOR升12.61點子至3.45405%；2星期HIBOR升10.61點子至3.48625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.49點子至3.99423%；6個月期HIBOR升3.62點子至4.16607%；12個月期HIBOR升7.49點子至4.54929%。

美元指數現報101.076貶值0.267點或0.26%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.09386%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6832%，終止連續兩日擴闊，利差是3月30日後最窄，當日差距為-1.6656%。

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