港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升11日，升7.52點子至3.62857%，是1月4日後最高，當日報3.86405%。對上一次連升11日是2022年11月28日，當日拆息報4.12946%。
港元現報7.8495元升值5點子，曾升值最多14點子，報7.8486元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.13點子至3.41869%；1星期HIBOR升12.61點子至3.45405%；2星期HIBOR升10.61點子至3.48625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.49點子至3.99423%；6個月期HIBOR升3.62點子至4.16607%；12個月期HIBOR升7.49點子至4.54929%。
美元指數現報101.076貶值0.267點或0.26%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.09386%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6832%，終止連續兩日擴闊，利差是3月30日後最窄，當日差距為-1.6656%。
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