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IMF：上調今年亞洲增長預期 料內地增長5.2%

IMF表示，2023年全球經濟增長預計將減速並見底，不過亞太仍是一個充滿活力的地區。IMF亞太部主任Krishna Srinivasan表示，亞太經濟今年預計將增長4.6%，高於2022年的3.8%，較IMF去年10月時的預測調高0.3個百分點，上調今年亞洲增長預期的最大驅動因素是內地，預計內地經濟今年將增長5.2%，給亞太地區帶來的溢出效應將超過以往。

該地區其他新興經濟體也有望實現穩健成長，亞洲發達經濟體今年增速預計將放緩至1.6%，較去年10月時的預測調低約0.4個百分點。新預測數字意味著2023年亞太經濟體將為全球成長貢獻約70%，比例略高於過去幾年。

儘管貨幣政策收緊，亞洲內需仍保持強勁，但全球其他地區對亞洲科技產品和其他產品的需求正在減弱。

亞洲貨幣政策仍需保持緊縮，直至通脹持久性地回到目標水平；內地和日本除外，兩國產出低於潛力水平，通脹預期依然低迷。

雖然韓國增長放緩，但內地快速復蘇以及半導體行業周期的改善應該對韓國經濟有利。雖然韓國通脹料將在未來幾個月回落，但該國貨幣政策須繼續聚焦短期內的通脹挑戰。

 

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