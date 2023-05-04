該地區其他新興經濟體也有望實現穩健成長，亞洲發達經濟體今年增速預計將放緩至1.6%，較去年10月時的預測調低約0.4個百分點。新預測數字意味著2023年亞太經濟體將為全球成長貢獻約70%，比例略高於過去幾年。

儘管貨幣政策收緊，亞洲內需仍保持強勁，但全球其他地區對亞洲科技產品和其他產品的需求正在減弱。

亞洲貨幣政策仍需保持緊縮，直至通脹持久性地回到目標水平；內地和日本除外，兩國產出低於潛力水平，通脹預期依然低迷。

雖然韓國增長放緩，但內地快速復蘇以及半導體行業周期的改善應該對韓國經濟有利。雖然韓國通脹料將在未來幾個月回落，但該國貨幣政策須繼續聚焦短期內的通脹挑戰。

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