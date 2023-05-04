恒指今早低開3點見半日低位，高位升275點，高低波幅279點。全市上升股份比例為28.59%，下跌為20.91%，無升跌為50.48%。

恒指半日升199點或1.01%，報19899點，大市成交金額534億元；國指升104點或1.59%，報6694點。恒生科技指數收報3858點，升0.61%。

藍籌股成交金額215.32億元，佔大市成交40.32%；科指成份股成交金額76.48億元，佔大市成交14.32%；國指成份股成交金額180.13億元，佔大市成交33.73%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.23%，至87.94億元，佔大市成交16.45%。牛熊證成交金額36.41億元，減少18.41%；窩輪成交金額51.52億元，增加6.98%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌55隻升，18隻下跌，3隻無升跌。平保（2318）升6.18%，收報58.4元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.43%，收報22.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.8元，升4.64%；跌幅最大的是攜程（9961）收報259.2元，跌3.5%。

恒指續低於10天線(19907.46點)，重上250天線(19718.34點)。科指續低於10天線(3908.13點)。

北水南下合計淨流入13.42億元，較上日增加101.07%，淨流入金額是4月26日15.01億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入89.57億元，對上一次連續7日淨流入是3月16日。南水北上合計淨流出12.13億元人民幣，終止單日流入。

油價先跌後升，中石油（0857）收報5.21元，升0.77%。中海油（0883）收報12.32元，升0.82%。中石化（0386）收報5.15元，升2.59%。

美國加息，金融股匯控（0005）收報58.8元，跌0.08%。渣打集團（2888）收報60.5元，跌0.58%。中銀香港（2388）收報24.4元，升1.04%。友邦（1299）收報84.35元，跌0.18%。

百威亞太（1876）首季純利跌1.7% 銷量增9.1%。收報22.5元，跌3.43%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報158.9元，升0.13%。和諧汽車（3836）收報0.9元，跌1.1%。

港交所（0388）：任命鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。收報319.8元，跌0.06%。

攜程（9961）：五一內地內地出境遊訂單按年增近7倍。收報259.2元，跌3.5%。

太平洋航運（2343）委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。收報2.73元，升3.02%。

據報中石化（0386）與道達爾磋商投資沙特天然氣田，項目或涉資100億美元。收報5.15元，升2.59%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.08元，收報2.05元，升4.06%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見41.15元，收報41元，升3.67%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.4元，收報11.4元，升1.69%；北京控股（0392）創52周高，見34.3元，收報34.3元，升2.54%；天倫燃氣（1600）創52周高，見6.06元，收報5.9元，跌1.5%；華潤醫藥（3320）創52周高，見8.08元，收報8.02元，升4.84%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.39元，收報5.39元，升3.85%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.6元，收報16.4元，升1.86%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.36元，收報16.24元，升2.27%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.34元，收報4.32元，升1.65%；新華保險（1336）創52周高，見23.65元，收報23.4元，升5.88%；中國太保（2601）創52周高，見25.35元，收報24.9元，升6.41%。

破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.36元，收報15.2元，升3.83%；中信（0267）創52周高，見10.26元，收報10.16元，升4.42%；中行（3988）創52周高，見3.19元，收報3.18元，升2.25%；農業銀行（1288）創52周高，見3.12元，收報3.11元，升3.67%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，縱橫遊（8069）低見0.121元，收報0.123元，無升跌；中國投資開發（0204）低見0.25元，收報0.3元，升17.65%；聖馬丁國際（0482）低見0.112元，收報0.112元，跌5.88%；中國高精密（0591）低見0.248元，收報0.249元，跌9.45%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.064元，收報0.067元，跌4.29%；瑞斯康集團（1679）低見0.081元，收報0.088元，跌2.22%；國瑞健康（2329）低見0.142元，收報0.151元，無升跌；高視醫療（2407）低見44.05元，收報45.25元，跌1.63%；童園國際（3830）低見0.035元，收報0.044元，升4.76%；新銳醫藥（6108）低見0.07元，收報0.072元，跌1.37%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見22.3元，收報22.45元，跌1.97%；香港食品投資（0060）低見0.47元，收報0.47元，跌6%；聯合集團（0373）低見1.57元，收報1.59元，跌5.92%；中國海外諾信（0464）低見0.245元，收報0.245元，跌7.55%；先豐服務集團（0500）低見0.213元，收報0.22元，跌10.2%；順誠（0531）低見0.24元，收報0.27元，升8%；普達特科技（0650）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；億和控股（0838）低見0.82元，收報0.84元，升1.2%；遠見控股（0862）低見0.071元，收報0.078元，升8.33%；前海健康（0911）低見0.071元，收報0.072元，跌1.37%。

異動股

上升異動股，包括，正道集團（1188）收報0.025元，升47.06%；創勝集團醫藥（6628）收報5.2元，升24.43%；秀商時代控股（1849）收報0.25元，升24.38%；華聯國際（0969）收報0.2元，升21.21%；天泓文創（8500）收報0.26元，升18.18%；中國投資開發（0204）創上市新低，見0.25元，收報0.3元，升17.65%；昇柏控股（2340）收報0.315元，升16.67%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.045元，升15.38%；寶聯控股（8201）收報0.071元，升14.52%；虎視傳媒（1163）收報0.27元，升14.41%。

下跌異動股，包括，千盛集團控股（8475）創上市新低，見0.25元，收報0.26元，跌25.71%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.044元，跌24.14%；正商實業（0185）收報0.88元，跌23.48%；承輝國際（1094）收報0.67元，跌22.99%；棠記控股（8305）平上市低位0.016元，收報0.016元，跌15.79%；信保環球控股（0723）收報0.011元，跌15.38%；潤邁德（2297）收報1.02元，跌15%；寶發控股（8532）收報0.037元，跌13.95%；新世紀醫療（1518）平上市低位0.415元，收報0.415元，跌13.54%；升華蘭德（8106）見52周低0.06元，收報0.06元，跌13.04%。

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