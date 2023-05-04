moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升199點 重上250天線 平保升6% 百威績後跌3%

美國符預期加息，內地假期後亦復市，內地PMI回落，港股先跌後升，非必需消費品、金融股推動大市。

恒指今早低開3點見半日低位，高位升275點，高低波幅279點。全市上升股份比例為28.59%，下跌為20.91%，無升跌為50.48%。

恒指半日升199點或1.01%，報19899點，大市成交金額534億元；國指升104點或1.59%，報6694點。恒生科技指數收報3858點，升0.61%。

藍籌股成交金額215.32億元，佔大市成交40.32%；科指成份股成交金額76.48億元，佔大市成交14.32%；國指成份股成交金額180.13億元，佔大市成交33.73%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.23%，至87.94億元，佔大市成交16.45%。牛熊證成交金額36.41億元，減少18.41%；窩輪成交金額51.52億元，增加6.98%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌55隻升，18隻下跌，3隻無升跌。平保（2318）升6.18%，收報58.4元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.43%，收報22.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.8元，升4.64%；跌幅最大的是攜程（9961）收報259.2元，跌3.5%。

恒指續低於10天線(19907.46點)，重上250天線(19718.34點)。科指續低於10天線(3908.13點)。

北水南下合計淨流入13.42億元，較上日增加101.07%，淨流入金額是4月26日15.01億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入89.57億元，對上一次連續7日淨流入是3月16日。南水北上合計淨流出12.13億元人民幣，終止單日流入。

油價先跌後升，中石油（0857）收報5.21元，升0.77%。中海油（0883）收報12.32元，升0.82%。中石化（0386）收報5.15元，升2.59%。

美國加息，金融股匯控（0005）收報58.8元，跌0.08%。渣打集團（2888）收報60.5元，跌0.58%。中銀香港（2388）收報24.4元，升1.04%。友邦（1299）收報84.35元，跌0.18%。

百威亞太（1876）首季純利跌1.7% 銷量增9.1%。收報22.5元，跌3.43%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報158.9元，升0.13%。和諧汽車（3836）收報0.9元，跌1.1%。

港交所（0388）：任命鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。收報319.8元，跌0.06%。

攜程（9961）：五一內地內地出境遊訂單按年增近7倍。收報259.2元，跌3.5%。

太平洋航運（2343）委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。收報2.73元，升3.02%。

據報中石化（0386）與道達爾磋商投資沙特天然氣田，項目或涉資100億美元。收報5.15元，升2.59%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.08元，收報2.05元，升4.06%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見41.15元，收報41元，升3.67%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.4元，收報11.4元，升1.69%；北京控股（0392）創52周高，見34.3元，收報34.3元，升2.54%；天倫燃氣（1600）創52周高，見6.06元，收報5.9元，跌1.5%；華潤醫藥（3320）創52周高，見8.08元，收報8.02元，升4.84%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.39元，收報5.39元，升3.85%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.6元，收報16.4元，升1.86%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.36元，收報16.24元，升2.27%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.34元，收報4.32元，升1.65%；新華保險（1336）創52周高，見23.65元，收報23.4元，升5.88%；中國太保（2601）創52周高，見25.35元，收報24.9元，升6.41%。

破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.36元，收報15.2元，升3.83%；中信（0267）創52周高，見10.26元，收報10.16元，升4.42%；中行（3988）創52周高，見3.19元，收報3.18元，升2.25%；農業銀行（1288）創52周高，見3.12元，收報3.11元，升3.67%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，縱橫遊（8069）低見0.121元，收報0.123元，無升跌；中國投資開發（0204）低見0.25元，收報0.3元，升17.65%；聖馬丁國際（0482）低見0.112元，收報0.112元，跌5.88%；中國高精密（0591）低見0.248元，收報0.249元，跌9.45%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.064元，收報0.067元，跌4.29%；瑞斯康集團（1679）低見0.081元，收報0.088元，跌2.22%；國瑞健康（2329）低見0.142元，收報0.151元，無升跌；高視醫療（2407）低見44.05元，收報45.25元，跌1.63%；童園國際（3830）低見0.035元，收報0.044元，升4.76%；新銳醫藥（6108）低見0.07元，收報0.072元，跌1.37%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見22.3元，收報22.45元，跌1.97%；香港食品投資（0060）低見0.47元，收報0.47元，跌6%；聯合集團（0373）低見1.57元，收報1.59元，跌5.92%；中國海外諾信（0464）低見0.245元，收報0.245元，跌7.55%；先豐服務集團（0500）低見0.213元，收報0.22元，跌10.2%；順誠（0531）低見0.24元，收報0.27元，升8%；普達特科技（0650）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；億和控股（0838）低見0.82元，收報0.84元，升1.2%；遠見控股（0862）低見0.071元，收報0.078元，升8.33%；前海健康（0911）低見0.071元，收報0.072元，跌1.37%。

異動股

上升異動股，包括，正道集團（1188）收報0.025元，升47.06%；創勝集團醫藥（6628）收報5.2元，升24.43%；秀商時代控股（1849）收報0.25元，升24.38%；華聯國際（0969）收報0.2元，升21.21%；天泓文創（8500）收報0.26元，升18.18%；中國投資開發（0204）創上市新低，見0.25元，收報0.3元，升17.65%；昇柏控股（2340）收報0.315元，升16.67%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.045元，升15.38%；寶聯控股（8201）收報0.071元，升14.52%；虎視傳媒（1163）收報0.27元，升14.41%。

下跌異動股，包括，千盛集團控股（8475）創上市新低，見0.25元，收報0.26元，跌25.71%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.044元，跌24.14%；正商實業（0185）收報0.88元，跌23.48%；承輝國際（1094）收報0.67元，跌22.99%；棠記控股（8305）平上市低位0.016元，收報0.016元，跌15.79%；信保環球控股（0723）收報0.011元，跌15.38%；潤邁德（2297）收報1.02元，跌15%；寶發控股（8532）收報0.037元，跌13.95%；新世紀醫療（1518）平上市低位0.415元，收報0.415元，跌13.54%；升華蘭德（8106）見52周低0.06元，收報0.06元，跌13.04%。

其他報道

IMF：上調今年亞洲增長預期 料內地增長5.2%

【羅仕揚專欄】離別的規矩

滬指一枝獨秀 半日漲0.56%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至4個月高 隔夜息升20點子

內地4月製造業PMI跌穿50 差過預期

紐約期油跌7%後反彈 布油最多跌1.4%

澳門金管局上調基本利率0.25厘至5.5厘

馬斯克測試Twitter直播功能 解析度不足遭網民嘲笑

余偉文：加息影響有待觀察 美地區銀行困境對港直接影響「很小」

北水增持山高新能源 減持建行

香港PMI回落至52.4 連跌兩個月 職位增長創25個月高 新訂單放緩

恒指低開3點 金融股向下 匯控跌0.3% 友邦跌0.7%