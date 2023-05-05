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PayMe登陸百佳、屈臣氏及豐澤 伙易賞錢推9折消費優惠及雙倍積分

匯豐公布，PayMe正式登陸百佳超級市場、屈臣氏及豐澤，並伙易賞錢推出全新聯乘消費獎賞。用戶可於以上品牌逾500間實體分店及網店以PayMe快捷付款時，於優惠期內即可享9折購物優惠，以及全年賺取雙倍易賞錢積分。今次更是 PayMe與合作伙伴首度推出全年會員積分獎賞優惠，標誌著合作正式展開及慶祝PayMe踏入300萬用戶里程碑。

PayMe早前聯合三十多個品牌推出優惠，鼓勵用戶善用本年的消費券及協助提振本地經濟。自今年第一期消費券發放以來， PayMe用戶主要將消費券用於購買日用品，其次為電子產品及旅遊，而屈臣氏集團旗下本地零售品牌為客戶消費最多的商戶。此外，今期消費券發放首日，PayMe的交易量及金額總額均相較過往兩期為高，並帶動整體消費上升，而整體商戶消費金額較前30日的平均金額增長逾五成。

匯豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe今次獲屈臣氏集團及旗下易賞錢加入，雙方將發揮龐大客群及零售網絡的優勢，帶來更大協同效應，攜手推動本港電子支付發展。

 

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