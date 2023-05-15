moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

一田下周三開始購物優惠日  料生意額升1至2%

一田超市將在5月24日至6月6日開始兩星期的購物優惠日，今次百貨和超市貨品連續兩周減價，有過萬件衣食住行商品以一折減價促銷。一田百貨行政總裁黃思麗表示，內地旅客訪港有助提升百貨銷情，但港人外遊影響超市生意，以去年超市高基數效應，預料今次購物優惠日營業額按年 1%至2% 升幅。黃思麗表示，預料上半年超市生意輕微下跌，下半年而言港人外遊熱潮正回落，加上有消費券支撐，相信下半年超市銷售會較上半年回升，外遊必需品產品亦能帶動百貨生意，預料全年百貨升幅能跑贏超市，對下半年零售市場保持審慎樂觀態度。

黃思麗透露「五一」假期銷售，疫情前海外旅客佔一田整體銷售約2%，目前本港旅遊業仍處於復常階段，「五一」假期人流明顯增加，銷售反應「不俗」，帶動百貨銷售，百貨升幅達高雙位數。

黃思麗又透露，明年初將新增兩間分店，新分店將位於屯門及白石角，目前會員人數接近100萬人。她又表示，一田正加緊招聘人手，現時前線員工仍欠10%人手，購物優惠日亦正打算招聘超過200名兼職。

她又表示，過去兩年疫情加速數碼化轉型的步伐，一田投資七位數資金引入客戶關係管理（CRM）等系統，整合顧客數據資料例如消費内容及模式等，以了解顧客消費喜好及變化、存貨情況，更精準地提升營運效率。

 

其他報道

敏華全年少賺14% 息0.1元 毛利率上升

中電首季港售電量按年升2.6% 第一次中期息0.63元

恒指半日升27點 潤啤升3% 碧桂園跌6% 北水轉流入

Twitter 新CEO發帖文：冀與用戶共同打造「Twitter 2.0」

滬深三大指數半日個別發展 滬指跌0.94%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港美息差擴闊

李家超：互換通將與債券通產生協同效應

互換通首階段開放予北向交易 港交所歐冠昇：擴展南向仍需時

余偉文：北向互換通具有特殊意義

匯豐完成首批「互換通」交易

蘋果據報將於未來數周推出款混合現實頭盔

老虎環球據報擬減持部分私營企業股份