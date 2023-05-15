黃思麗透露「五一」假期銷售，疫情前海外旅客佔一田整體銷售約2%，目前本港旅遊業仍處於復常階段，「五一」假期人流明顯增加，銷售反應「不俗」，帶動百貨銷售，百貨升幅達高雙位數。

黃思麗又透露，明年初將新增兩間分店，新分店將位於屯門及白石角，目前會員人數接近100萬人。她又表示，一田正加緊招聘人手，現時前線員工仍欠10%人手，購物優惠日亦正打算招聘超過200名兼職。

她又表示，過去兩年疫情加速數碼化轉型的步伐，一田投資七位數資金引入客戶關係管理（CRM）等系統，整合顧客數據資料例如消費内容及模式等，以了解顧客消費喜好及變化、存貨情況，更精準地提升營運效率。

其他報道

敏華全年少賺14% 息0.1元 毛利率上升

中電首季港售電量按年升2.6% 第一次中期息0.63元

恒指半日升27點 潤啤升3% 碧桂園跌6% 北水轉流入

Twitter 新CEO發帖文：冀與用戶共同打造「Twitter 2.0」

滬深三大指數半日個別發展 滬指跌0.94%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港美息差擴闊

李家超：互換通將與債券通產生協同效應

互換通首階段開放予北向交易 港交所歐冠昇：擴展南向仍需時

余偉文：北向互換通具有特殊意義

匯豐完成首批「互換通」交易

蘋果據報將於未來數周推出款混合現實頭盔

老虎環球據報擬減持部分私營企業股份