一田超市將在5月24日至6月6日開始兩星期的購物優惠日，今次百貨和超市貨品連續兩周減價，有過萬件衣食住行商品以一折減價促銷。一田百貨行政總裁黃思麗表示，內地旅客訪港有助提升百貨銷情，但港人外遊影響超市生意，以去年超市高基數效應，預料今次購物優惠日營業額按年 1%至2% 升幅。黃思麗表示，預料上半年超市生意輕微下跌，下半年而言港人外遊熱潮正回落，加上有消費券支撐，相信下半年超市銷售會較上半年回升，外遊必需品產品亦能帶動百貨生意，預料全年百貨升幅能跑贏超市，對下半年零售市場保持審慎樂觀態度。
黃思麗透露「五一」假期銷售，疫情前海外旅客佔一田整體銷售約2%，目前本港旅遊業仍處於復常階段，「五一」假期人流明顯增加，銷售反應「不俗」，帶動百貨銷售，百貨升幅達高雙位數。
黃思麗又透露，明年初將新增兩間分店，新分店將位於屯門及白石角，目前會員人數接近100萬人。她又表示，一田正加緊招聘人手，現時前線員工仍欠10%人手，購物優惠日亦正打算招聘超過200名兼職。
她又表示，過去兩年疫情加速數碼化轉型的步伐，一田投資七位數資金引入客戶關係管理（CRM）等系統，整合顧客數據資料例如消費内容及模式等，以了解顧客消費喜好及變化、存貨情況，更精準地提升營運效率。
其他報道
Twitter 新CEO發帖文：冀與用戶共同打造「Twitter 2.0」