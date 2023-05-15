核心客運和貨運業務阿聯酋航空，去年虧轉盈，淨利潤106億元，去年虧損39億元。收入按年升81％至1074億元。客運和貨運總運量上升32%至482億可用噸公里（ATKM）。年內接收2架全新的777貨機，同時淘汰了4架舊飛機，包括2架A380、1架波音777-300ER和1架全貨機。截止3月底，機隊飛機總數為260架。阿聯酋航空的機隊平均年齡為9.1年。

年內重啟6個航點，並加強於62個城市的航線服務，截至3月底全球航點達150個，當中9個城市為全貨運航線。另外，截至3月底，旗艦A380客機航點擴至43個。

阿聯酋航空集團成員dnata淨利潤按年升2倍至3.31億元，收入按年升74％至149億元，反映業務在阿聯酋及全球各地疫情後恢復趨勢向好。阿聯酋航空表示，擴展國際業務版圖至坦桑尼亞的桑給巴爾，在德國和加拿大開展貨運業務，並獲得巴西地勤服務的所有股權。

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