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羚邦：藝術家IP會展辦展   THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬

本港第三方授權公司羚邦集團（2230）旗下線上藝術平台Whateversmiles Gallery 首次參展 Affordable Art Fair Hong Kong ，展出旗下藝術家管理業務的IP作品。董事會主席兼行政總裁趙小燕表示，目前藝術家管理業務有7 個獨家授權IP，藝術家分別來自日本、香港和台灣。趙小燕表示，即將帶藝術家前往法國巴黎、台灣和北京等地參展，亦會將IP與不同人物角色聯乘，以增加知名度。

趙小燕又透露，羚邦發行的《THE FIRST SLAM DUNK》現時港澳票房超過4300萬，超預期，仍在各大院線上映。談及暑假動漫節，趙小燕表示，羚邦過往均會投資七位數資金，用於動漫周邊產品銷售、攤位和邀請嘉賓等事項。她又分享，今年動漫節產品將聚焦《咒術迴戰 2》。

至於集團早前定下的5年計劃已陸續實現，逐步優化生態鏈，她表示，目前正規劃下一個5年大計，未來會繼續推動IP品牌面向全球，未來亦研究舉辦以動漫為主的線下演唱會，旨在滿足粉絲需求，有利集團發展。截至5月中，羚邦動漫平台Ani-One Asia 的YouTube擁有超過322萬名訂閱使用者及錄得逾6.1億瀏覽量。

 

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