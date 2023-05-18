在黑色素瘤疫苗研發外，副總裁及科學總監杜健明表示，集團亦已啟動多個處於臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段。他又指，美國FDA及加拿大衞生部均已核准開展Halneuron的第三階段臨床試驗。該集團計劃於適當時間啟動有關臨床試驗。旗下加拿大附屬公司WEX Pharma亦已就 Halneuron®於亞洲或北美洲展開新的臨床試驗，旨在評估藥物的疼痛緩解時效。該臨床試驗正進行病人招募。

因應去年該集團與專門以人工智能及自動化驅動的藥物研發科技公司展開合作方面，副總裁及行政總監余英才表示，是次與藥物研發科技公司晶泰科技開展策略性科研合作，合力開發嶄新之 AI癌症疫苗研發平台，以更精進及加速新癌症疫苗的發現及發展過程。雙方之伙伴關係在跨境科學研究合作上，對大灣區創新及科技生態系統之發展會起正面作用。

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