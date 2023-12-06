易鑫（2858）公布第三季度未經審核業務更新，隨著中國經濟逐漸復甦，汽車行業於第三季度表現良好，季內集團的汽車融資交易（包括新車及二手車）總數為18.2萬筆，融資總額達177億元（人民幣，下同），按年增長30%。其中新車融資金額增長62.5%至112億元，受惠新能源汽車業務的強勁表現，期內新能源汽車融資金額增長219.4%至42億元，二手車融資金額則減少3%至66億元。
後市場業務於季內共促成86,000筆交易，金融科技(SaaS)業務方面，期內交易額超過30億元，截至9月30日今年累計交易額合計約57億元。
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