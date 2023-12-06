他又認為，中東、非洲或拉丁美洲等新興市場擁有截然不同的商業環境和地緣政治格局，已成為備受中國企業青睞的投資目的地。中國和海合會國家而言，會有三個行業具備顯著的增長潛力，分別是基礎設施、新能源汽車和金融服務行業。同時他們亦看到中國企業正通過創新和品牌建設，加強專利布局，並向價值鏈上游發展，以鞏固其在全球生態系統中的地位。在其與全球客戶包括企業高管和主要投資者交流中可以得知，他們都認為中國是一個不容忽視的巨大市場。

曾順福續指，中國作為世界第二大經濟體，具備強大的經濟基礎，即使GDP增速穩定在5%，對全球經濟增長的總體貢獻仍然巨大。毫無疑問，全球商業仍將從中國經濟增長中獲益，不僅限於狹義的經濟層面，也受益於中國各行各業不斷湧現的基礎設施、技術和創新。隨著數字經濟的蓬勃發展，中國經濟的增長模式正從過度依賴投資，轉向以私人消費為主要驅動。中國的年輕一代信心滿滿、精通技術，並將持續推動消費市場的增長，尤其是西部地區。他們的消費能力不容忽視。

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