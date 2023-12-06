匯豐控股（0005）公布，匯控高級獨立董事及集團監察委員會主席聶德偉退任董事會，分別由高安賢及利伯特接任；利伯特將獲委任為集團監察委員會主席，於下年2月21日起生效。高安賢則獲委任為高級獨立董事，於5月3日股東周年大會結束時起生效。
另外，聶德偉並將不會於下年5月3日召開的2024年股東周年大會上尋求重選連任。
匯豐集團主席杜嘉祺表示，感謝聶德偉過往八年對董事會竭誠投入，作出寶貴貢獻。她續指，高安賢和利伯特均為資深人士，高安賢有豐富的大型上市公司董事會任職經驗，是高級獨立董事的理想人選；利伯特擁有英國和國際金融專業知識，並有擔任英國上市公司審核委員會主席的豐富經驗，對領導集團監察委員會尤為寶貴。
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