該行指出，內地居民原屬於本港樓市的主要客群之一，惟內房市道疲弱打擊內地居民置業的信心，加上內房不景氣拖累內地經濟復甦，影響內地居民來港買樓的購買力。

而在高息環境下，本港按揭利率在過去1年持續上升，新造按揭息率平均在4%或以上，同時，住宅租金回報率現約 2.8%，除低於供樓利息成本外，吸引力也遠不及定期存款息率，打擊投資客入市意欲。

與此同時，發展商今年改用以價換量的銷售模式，減價促銷樓盤，為樓價再添壓力。據房屋局最新報告，未來3至4年一手私宅潛在新供應約10.5萬伙，屬連續3季高於10 萬伙水平，反映存貨壓力沉重，加上部分發展商須加快現金回籠應對高負債問題，該行相信發展商會繼續以較低價推售新盤，樓價難以轉勢向上。

其他報道

易鑫第三季汽車融資額增三成至177億人幣

【久利生專欄】港股跌勢到此為止？

阿里雲與眾安國際合作將其核心系統上雲

港交所行政總裁歐冠昇：昐明天FII峰會能促進不同市場互聯互通

碧桂園據報進行架構重組 區域整合減至21個 確保實現「保交付」

報告：全球金融中心於人才方面均面對挑戰

全日沽空金額減22% 盈富沽空減34%

環聯：第三季信用卡應繳結欠按年增15.9% 反映消費開支增長

證監會：HongKongDAO及BitCuped涉及懷疑虛擬資產相關欺詐行為

香港寬頻推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群

恒指升135點 成交減16% 不足千億 北水流入增22% 南水轉流入

新世界股價一度反彈半成 消息指鄭家純增持

維港投資參投英國初創Xampla與2M集團合作 提供可堆肥塑膠替代品

李家超：超過18萬人透過人才計劃申請來港 7萬人已移居至香港

蔚來據報計劃剝離電池生產公司

大摩：基金續沽中國股 歐資流出未見減緩跡象

高盛恢復新世界「沽售」評級 目標價13.1元

復星據報擬售德企「愛孚迪」 估值16億美元

匯證：明年PC增長將成聯想引擎 聯想曾彈10%

亞馬遜大削平價服裝賣家佣金 與Shein打價格戰

大摩：太古回購利好 估值具吸引力 太古曾升17%

調查：僅46%港人感財務狀況良好 中國及新加坡人對未來半年前景最樂觀

王傳福提議比亞迪斥2億元回購 早市曾升逾3%

王健林再向儒意售萬達投資51%股權 失萬達電影控股權