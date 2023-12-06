東亞證券發表報告，指在高息環境持續、發展商為減輕負債而減價賣樓、股市的負財 富效應及中國樓市的溢外效應等多項負面因素夾擊下，預期明年上半年本港樓價仍疲軟，給予本港地產股「中性」評級。
該行指出，內地居民原屬於本港樓市的主要客群之一，惟內房市道疲弱打擊內地居民置業的信心，加上內房不景氣拖累內地經濟復甦，影響內地居民來港買樓的購買力。
而在高息環境下，本港按揭利率在過去1年持續上升，新造按揭息率平均在4%或以上，同時，住宅租金回報率現約 2.8%，除低於供樓利息成本外，吸引力也遠不及定期存款息率，打擊投資客入市意欲。
與此同時，發展商今年改用以價換量的銷售模式，減價促銷樓盤，為樓價再添壓力。據房屋局最新報告，未來3至4年一手私宅潛在新供應約10.5萬伙，屬連續3季高於10 萬伙水平，反映存貨壓力沉重，加上部分發展商須加快現金回籠應對高負債問題，該行相信發展商會繼續以較低價推售新盤，樓價難以轉勢向上。
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