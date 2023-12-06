小鵬汽車（9686）公布，約9408萬股、佔公司已發行股本約4.99%的A類普通股，已按每股美國存托股15美元的價格（相當於每股A類普通股58.6港元），配發及發行予Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大眾汽車的聯屬公司）。