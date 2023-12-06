小鵬汽車（9686）公布，約9408萬股、佔公司已發行股本約4.99%的A類普通股，已按每股美國存托股15美元的價格（相當於每股A類普通股58.6港元），配發及發行予Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（大眾汽車的聯屬公司）。
認購股份的總面值為940.79255美元。所有認購股份的購買價格總額約為7.06億美元，所得款項淨額約為7.05億美元。
小鵬汽車計劃將投資的所得款項淨額用於一般公司用途，包括用於滿足運營資金所需。
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