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融創中國完成強制可轉換債券第一次轉換 孫宏斌持股降至三成以下

融創中國（1918）公布，就公司境外債務重組，公司於今年11月20日發行本金額約為27.5億美元的強制可轉換債券。於第一次轉換期限內，公司已收到本金總額約為19.03億美元強制可轉換債券的轉換通知，佔強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。

根據每股6港元的轉換價格美元兌港元的協定匯率，融創中國已向轉換持有人配發及發行合共24.75億股強制可轉換債券轉換股份，相當於發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司已發行股本約29.49%。

該公司在配發強制可轉換債券轉換股份的同時，已向控股股東配發約4.05億股控股股東轉換股份，相當於發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司已發行股本約4.83%。

上述發行完成後，大股東孫宏斌於融創持股量由38.3%降至29.98%。

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