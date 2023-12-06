根據每股6港元的轉換價格美元兌港元的協定匯率，融創中國已向轉換持有人配發及發行合共24.75億股強制可轉換債券轉換股份，相當於發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司已發行股本約29.49%。

該公司在配發強制可轉換債券轉換股份的同時，已向控股股東配發約4.05億股控股股東轉換股份，相當於發行強制可轉換債券轉換股份及已發行控股股東轉換股份後，公司已發行股本約4.83%。

上述發行完成後，大股東孫宏斌於融創持股量由38.3%降至29.98%。

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