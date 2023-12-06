港府指，香港與內地不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫不應成為調低評級的因素。相反，這些聯繫是香港長遠發展的優勢。「事實上，內地一直是推動全球經濟增長的重要動力。今年內地經濟將穩步達到增長5%的目標，超越不少其他經濟體，而根據國際貨幣基金組織的預測，内地今年將貢獻全球增長超過30%。內地持續推進高水平雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、數字經濟和創新科技發展，將持續為香港帶來龐大的商業和投資機遇。我們與內地持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。」。

對於穆迪對香港的高度自治、政府和司法機構、《香港國安法》的實施和完善選舉制度等說法，港府認為穆迪作出不公的指責。他們必須指出，中央政府決心長期堅持『一國兩制』，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。其更指，與穆迪的評論相反，《香港國安法》的實施終止了2019年6月至2020年初期間發生的混亂局面和嚴重暴力事件，恢復了香港的穩定並增強了外界對香港的信心，使香港能夠迅速恢復正常運作並重回發展的正軌。

港府還說，在香港的境外地企業數目保持在約9000間的穩定水平，而在今年11月，香港銀行體系的存款總額達到約2萬億美元，比《香港國安法》實施前增長了約10%。同時，香港是亞洲綠色和可持續金融樞紐，去年，綠色和可持續債務的發行總額超過800億美元，較2021年增長40%以上。在今年9月底，香港所管理的私募資本超過2100億美元，位居亞洲第二，僅次於內地。港府進一步稱，香港的金融市場和銀行系統具有強大的韌性。香港的聯繫滙率的運作一直暢順，銀行維持充裕的資本，流動性管理健全。銀行的整體資產質素按國際標準維持在良好水平。

港府引用國際貨幣基金組織今年5月發布的評估報告，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位。香港有穩健的制度框架、充裕的資本和流動性緩衝，對金融業規管水平甚高，聯繫匯率制度亦暢順運作。評估報告亦指出香港特區政府正積極鞏固香港國際金融中心的地位，增強經濟發展動能和競爭力。」

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