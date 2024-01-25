碧瑤綠色集團（1397）公布贏得大型住宅智能廚餘回收機合約，指繼去年獲得環保署智能綜合回收機合約後，集團再成功贏得兩項大型私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機及其維護服務，助力居民高效回收廚餘，並減少垃圾徵費支出
集團表示，隨著垃圾徵費即將實施，政府已積極透過回收基金和環境及自然保育基金向私人屋苑提供全面的財務支援，作安裝廚餘回收機之用。就公營及私營市場，政府大力倡導及預計於今年8月1日實施的垃圾徵費所創造的巨大市場需求，相信為碧瑤廚餘回收機以及相關回收業務，帶來龐大商機，進一步鞏固集團在香港回收行業的領導地位。
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