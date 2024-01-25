集團表示，隨著垃圾徵費即將實施，政府已積極透過回收基金和環境及自然保育基金向私人屋苑提供全面的財務支援，作安裝廚餘回收機之用。就公營及私營市場，政府大力倡導及預計於今年8月1日實施的垃圾徵費所創造的巨大市場需求，相信為碧瑤廚餘回收機以及相關回收業務，帶來龐大商機，進一步鞏固集團在香港回收行業的領導地位。

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