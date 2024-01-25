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中海油：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量 全年股息不少於0.7元

中海油（0883）公布2004年度經營策略及發展計劃概要，堅持增儲上產，油氣產量保持強勁增長。集團全年的淨產量目標為7億至7.2億桶油當量，其中中國約佔69%、海外約佔31%，2025年和2026年，公司的淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。公司去年的淨產量預計達到約6.75億桶油當量。

集團重申，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年的全年股息支付率預計將不低於40%；無論公司的經營表現如何，期內的全年股息絕對值預計不低於每股0.70港元。 

資本開支方面，今年預算總額1250至1350億元（人民幣，下同），其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額的約16%、 63%和19%。去年集團的資本支出預計達約1280億元。

展望2024年，中海油預計將有多個重要新項目投產，包括中國的綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發項目、渤中19-2油田開發項目、深海一號二期天然氣開發項目、惠州26-6油田 開發項目和神府深層煤層氣勘探開發示範項目以及海外的巴西Mero3項目。未來，公司將紮實推進增儲上產、科技創新和綠色發展三大工程，實施提質增效升級 行動，不斷提升價值創造能力，為股東帶來更大回報。

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