彭博社引述知情人士稱，快銷服裝跨境電商Shein的投資者，去年底試圖在私募市場以低至450億美元的估值出售Shein的股份，較其在2023年5月的一輪融資所獲的660億美元估值，折讓三成。知情人士稱，即使已大幅折讓，仍難以找到買家，恐股份價值仍會下跌。彭博社稱，這可能預示隨着市場競爭加劇，加上監管機構收緊規管，令投資者對Shein即將在美國進行的IPO興趣下降。