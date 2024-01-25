彭博社引述知情人士稱，快銷服裝跨境電商Shein的投資者，去年底試圖在私募市場以低至450億美元的估值出售Shein的股份，較其在2023年5月的一輪融資所獲的660億美元估值，折讓三成。知情人士稱，即使已大幅折讓，仍難以找到買家，恐股份價值仍會下跌。彭博社稱，這可能預示隨着市場競爭加劇，加上監管機構收緊規管，令投資者對Shein即將在美國進行的IPO興趣下降。
彭博社形容， 投資者的取態，與Shein爭取在IPO取得高達900億美元估值的目標，出現愈來愈大的差距。雖然私人交易的估值，並不等同於企業在公開市場招股所獲得的市值，卻被視為投資者情緒的晴雨表。
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