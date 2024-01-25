集團解釋，業績預盈的主要原因期內隨著經營環境的持續改善以及過港口岸陸續恢復正常通關，公司客運主營業務實現較大增長；同時公司持續強化預算管理，積極降本增效，提升列車擔當效益，經營質量得到改善。

其他報道

信銀：機管局零售債反應符預期 人均認購10萬元

壽司郎南昌V walk店2月1日開幕 堂食滿100元可獲贈Tote Bag乙個

軟銀：完成減持6400萬份阿里實物ADR 將錄667億投資收入

Shein據報去年底擬折讓三成售股不果

新地郭基泓：一田減規模非看淡後市 大埔屯門將設新店

中信証券獲中信集團連月掃貨 最新增持至24.3%

內地M記推10元「雙牛堡」 門市售罄訂餐系統癱瘓 網民:餓鬼沒吃過漢堡嗎？

中海油：今年淨產量目標最高7.2億桶油當量 全年股息不少於0.7元

【羅仕揚專欄】失業率看不見的悲涼

全日沽空金額增3% 比率升至21% 盈富沽空減9%

香港12月出口、進口連升3月兼多過預期 升幅逾兩年最大

碧瑤綠色：受惠垃圾徵費 獲大型住宅智能廚餘回收機合約

三大指數連升3日創逾一周高 恒指收市升312點 成交1個月最多

日本平均月薪約1.69萬元 刷新歷史紀錄

渣打下調年中人民幣匯率預期至7.3 年底維持回升至7算

金監總局：優化住房首付比例 銀行須精準支持房地產項目合理融資

景順：人行降準幅度時間超預期 仍料內地不會推大規模刺激

滬深三大指數午後續走高 滬指收復2900點大關

內地傳停12省交通基建 標普：項目更難融資將削城投信用指標

胡錫進增持股票 「幾分鐘內把倉內大部分子彈都打出去」 冀A股真正反彈

星星充電擬赴港IPO 集資約5億美元

瑞銀汪濤: 料人行會進一步減息 美元兌人民幣匯率或達到7左右

途虎告京東養車「震虎價」影響商譽 京東養車：有兩層含義