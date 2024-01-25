廣深鐵路（0525）發盈喜，預期截至2023年12月止全年業績轉虧為盈。經公司財務部門初步測算，按中國企業會計準則核算，預計2023年度淨利潤約10.2億至11.2億元（人民幣，下同），與前一年同期相比，將扭虧為盈，而扣除非經常性損益後的淨利潤約9.8億至10.8億元。集團2022年的淨虧損為幣19.95億元，扣除非經常性損益後的淨虧損為20.3億元。
集團解釋，業績預盈的主要原因期內隨著經營環境的持續改善以及過港口岸陸續恢復正常通關，公司客運主營業務實現較大增長；同時公司持續強化預算管理，積極降本增效，提升列車擔當效益，經營質量得到改善。
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