據報，龍光的財務顧問安邁融資顧問在1月24日晚間召開了全球債權人電話會議，電話內容涉及境外債務重組情況。

有參與電話會議的債權人透露，目前按照龍光集團的初步計劃，擬在4月前和債權人達成境外80億美元的債務的重組計劃協議。

據了解，在電話會議上龍光集團管理層呼籲債權人給予集團更多支持，能夠盡快通過境外重組方案。

據報，龍光的重組方案向境外債權人提供4個選項，包括現金支付、優先票據及強制可轉債、強制可轉債以及普通票據及強制可轉債。

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