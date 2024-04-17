IMF稱，高借貸成本和財政支持措施的撤回正在對短期經濟增長構成壓力，由於生產率低下和全球貿易緊張局勢，中期前景仍然是幾十年來最弱的。

另外，負責研究資本市場的IMF官員Tobias Adrian於另一份報告中警告，通脹存在捲土重來的風險，「消費者似乎相信依賴經濟數據做決策的央行會在通脹進一步降溫時下調利率，但如果通脹保持高位，可能推翻(topple)這種預期，將導致多類資產遭遇拋售，包括債券、股票和加密資產」。他認為，這種情景的結果是金融條件收緊，一些投資者會虧損，債息將會升高，進而加大舉債成本。

經濟體增長方面，IMF將美國2024年經濟增長預期從1月時的2.1%上調至2.7%，小幅下調歐元區經濟展望，稱過去兩年貨幣政策收緊和能源成本上升帶來的滯後效應將損害經濟活動。

IMF預計中國今明兩年可能分別增長4.6%和4.1%，與1月的預測一致。疲軟的房地產行業和國內需求將對經濟活動構成壓力，IMF警告稱中國出口過剩商品可能引發與其他國家的貿易緊張局勢。

IMF還指出中國房地產困境和全球經濟碎片化加劇的風險，主要是美國和中國戰略競爭所致。

主要經濟體中，IMF對俄羅斯的經濟展望上調幅度最大，目前預計今明兩年分別增長3.2%和1.8%，較前預期高出0.6和0.7個百分點。該機構對今年印度的經濟展望從6.5%上調至6.8%。

此外，IMF亦罕見對美國提出批評，稱雖然美國最近的經濟表現令人印象深刻，而且繼續擔任全球增長的主要動力，但美國經濟走強的部分原因是該國「預算政策與財政長期的可持續性存在脫節」。認為美國這種做法會帶來短期通脹風險，而且因為增加了其他經濟體的成本，美國會給全球經濟造成長期的財政和金融失衡風險。

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