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恒指半日跌11點 連跌5日 北水連續第13日流入

鮑威爾暗示聯儲局可能推遲減息，美匯續高於106，港元人民幣平穩，美期上升，亞股個別發展，A股升幅擴大，港股則反覆下跌。恒指、科指連跌5日。北水連續第13日流入。

恒指今早低開23點，高位升67點，低位跌81點，高低波幅149點。非必需消費品、通訊服務、能源、實業股推低大市。上升股份比例為28.58%，下跌為19.9%，無升跌為51.51%。

恒指半日跌11點或0.07%，報16237點，大市成交金額506億元；國指跌0點或0.02%，報5744點。恒生科技指數收報3331點，跌0.2%。

藍籌股成交金額210.51億元，佔大市成交41.6%；科指成份股成交金額88.92億元，佔大市成交17.57%；國指成份股成交金額160.82億元，佔大市成交31.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.71%，至63.19億元，佔大市成交12.47%。牛熊證成交金額26.03億元，減少6.52%；窩輪成交金額37.16億元，減少1.64%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，39隻下跌，4隻無升跌。友邦（1299）升2.07%，收報46.95元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌5.3%，收報34.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）平上市低位0.58元，收報0.62元，升5.08%；跌幅最大的是快手（1024）收報45.85元，跌2.65%。

恒指50天線(16469.28點)升穿100天線(16468.48點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入17.76億元，較上日減少82.02%，連續第13日流入，累計流入655.21億元，對上一次連續13日淨流入是3月4日。南水北上合計淨流出0.18億元人民幣，較上日減少99.35%，連續第2日流出，累計流出28.11億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.5%，低見16167.83點，是3月7日16136.12點後最低。連跌5日，累計跌901.08點，對上一次連跌5日是1月8日。

科指曾跌最多0.83%，低見3310.14點，是2月21日3221.56點後最低。現報3331.01點，跌0.2%。連跌5日，累計跌221點，對上一次連跌5日是2023年12月4日。

國指曾升最多0.57%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見5776.56點，是4月16日5819.27點後最高。

個股表現

上置集團（1207）最快今日公布業績。停牌。

澳門貴賓百家樂首季增近68%至143.8億 中場百家樂收入約346億破紀錄。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.12元，跌1.35%。美高梅中國（2282）收報13.12元，升0.92%。澳博（0880）收報2.56元，跌2.29%。永利澳門（1128）收報7.31元，跌1.75%。銀河娛樂（0027）見52周低34.5元，收報34.85元，跌5.3%。金沙中國（1928）見52周低18.54元，收報19.1元，跌3.05%。

大人國際（1957）大股東減持5%股份，套1567萬元。收報0.58元，跌7.94%。

金蝶國際（0268）：首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入升28%。收報7.81元，跌1.14%。

路勁（1098）單偉彪據報大手沽公司美元債，觸發債價大跌。創上市新低，見1元，收報1.02元，跌9.73%。

惠譽調低騰訊（0700）及阿里評級展望至「負面」。騰訊收報300.8元，跌0.33%。阿里（9988）收報67.75元，跌1.02%。

宏信建發（9930）今年第一季營收按年溫和增長。收報1.79元，升2.29%。

石四藥（2005）首季多賺15%至約4.16億元。收報4.8元，升4.35%。

「郭老太」增持新地（0016）。收報70.1元，升0.79%。

匯控（0005）據報在亞洲投行部門裁員十幾人。收報61.95元，跌0.72%。

破頂股表現

破頂股包括，億華通（2402）創上市新高，見50元，收報33.7元，升16.01%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.9元，收報7.8元，升4.28%；知行汽車（1274）創上市新高，見96.05元，收報95.05元，升0.8%；長久股份（6959）創上市新高，見40.4元，收報39.6元，升2.46%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.076元，升8.57%；數字王國（0547）創52周高，見0.5元，收報0.485元，跌2.02%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升9.09%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見4.88元，收報4.82元，升2.77%；力量發展（1277）創52周高，見0.96元，收報0.94元，跌1.05%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見13.04元，收報12.8元，升0.63%；中廣核電力（1816）創52周高，見2.62元，收報2.59元，升1.97%；海天國際（1882）創52周高，見25.8元，收報25.25元，升2.23%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見4.96元，收報4.95元，升3.99%；賽生藥業（6600）創52周高，見18.28元，收報17.98元，跌0.11%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.051元，收報0.051元，跌10.53%；佳兆業（1638）低見0.081元，收報0.085元，跌2.3%；首創鉅大（1329）低見0.3元，收報0.3元，跌14.29%；京東健康（6618）低見23元，收報23.15元，跌0.43%；百威（1876）低見9.77元，收報9.83元，跌1.9%；華潤建材科技（1313）低見1.07元，收報1.09元，無升跌；亞洲果業（0073）低見2.95元，收報3元，跌3.23%；順誠（0531）低見0.12元，收報0.12元，跌3.23%；威華達控股（0622）低見0.158元，收報0.158元，跌1.25%；東銀國際控股（0668）低見0.071元，收報0.071元，跌20.22%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.49元，收報8.56元，升0.35%；銀河娛樂（0027）低見34.5元，收報34.85元，跌5.3%；金沙中國（1928）低見18.54元，收報19.1元，跌3.05%；信德（0242）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；六福集團（0590）低見17.94元，收報18.22元，升1.11%；新世界發展（0017）低見7.72元，收報7.77元，跌2.26%；嘉華國際（0173）低見1.7元，收報1.71元，無升跌；大快活（0052）低見7.99元，收報8.01元，跌0.25%；叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.82元，無升跌；阿里健康（0241）低見2.6元，收報2.63元，升0.38%。

異動股

上升異動股，包括，朗詩（0106）收報0.07元，升40%；日光控股（8451）收報0.063元，升31.25%；中國新華電視（8356）收報0.018元，升28.57%；禮建德集團（8455）收報0.029元，升26.09%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.207元，升20.35%；利時集團控股（0526）收報0.061元，升19.61%；UTS MARKETING（6113）收報0.98元，升19.51%；中亞烯谷集團（0063）收報0.087元，升17.57%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.041元，升17.14%；歲寶百貨（0312）收報0.042元，升16.67%。

下跌異動股，包括，中國上城（2330）收報0.22元，跌48.84%；樂艙物流（2490）收報8.41元，跌26.87%；開達集團（0180）收報0.305元，跌26.51%；敏捷控股（0186）收報0.26元，跌23.53%；東銀國際控股（0668）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌20.22%；基石控股（1592）收報0.04元，跌20%；遊萊互動（2022）平上市低位0.032元，收報0.032元，跌17.95%；豐城控股（2295）收報2.13元，跌17.44%；中國綠島科技（2023）收報0.9元，跌17.43%；國開國際投資（1062）見52周低0.053元，收報0.053元，跌17.19%；方正控股（0418）收報0.45元，跌15.09%。

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