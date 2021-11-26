台灣傳媒今日則報道，元大證券交易系統昨日疑似出現問題，有台灣股民在網上論壇上表示，帳戶被系統自動購買港股深藍科技，之後該股即大跌逾三成，其後有不少網民回應遇到類似狀況，並貼出在元大系統的交易紀錄，同樣是被自動購入深藍科技控股，作價一律為0.208元。

報道引述元大證券發出的聲明，強調公司主動發現異常交易，目前正釐清相關原因。元大聲明表示，公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。元大目前正在釐清相關原因，會盡力確保客戶權益。

深藍科技今日的公告又表示，董事會注意到近期股份價格及成交量出現不尋常波動，董事會確認，除公告內所披露的主要股東減持，並不知悉導致股份價格及成交量出現波動之任何原因。

深藍科技今日中午收報深藍科技0.12元，升0.8%。

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