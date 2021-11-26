朱高峰又表示，集團在「雙11」取得良好銷售成績，對下半年毛利率增長更樂觀，並表示有信心下半年升幅可高於上半年；而今年銷售增長符合預期。

波司登中期零售網點總數較上一財年底淨減少149家至4001家，當中自營店淨增加2家至1809家。朱高峰指，集團將持續以提高客戶體驗為目標，維持「開大店、關小店」策略。他續稱，儘管現時線上銷售佔整體約三成、未來亦有可能升至四成，但集團主打中高價產品不能只靠單一渠道銷售，故集團冀可線上、線下銷售「齊頭並進」。

對於原材料價格上升，朱高峰認為，在內地大推環境、社會及治理（ESG）發展的情況下，原材料成本上升為大趨勢，而集團目前整體成本較以往提高約一成；未來將繼續與供應商進行各類戰略合作，包括提前跟客戶採購以銷定價格等作應對。

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