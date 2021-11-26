波司登料未來3年平均產品價格可升至2000元人幣
文章日期：2021年11月26日 15:07
中國羽絨服品牌波司登（3998）昨晚公布中期業績，按年多賺31.4%至6.39億元人民幣（下同）。集團首席財務官兼副總裁朱高峰今日於電話會議指，今年「雙11」購物節中，中高價產銷售成績較以往好，其中單價達1800元的產品銷售整體佔比達三成，而以往只佔個位數字。他續料，今年全年相關價位產品銷售佔比可達四成或以上，帶動未來3年平均產品售價有望升至2000元以上，較去年平均為1600元升25%；而目前平均價格為1500至1800元。
朱高峰又表示，集團在「雙11」取得良好銷售成績，對下半年毛利率增長更樂觀，並表示有信心下半年升幅可高於上半年；而今年銷售增長符合預期。
波司登中期零售網點總數較上一財年底淨減少149家至4001家，當中自營店淨增加2家至1809家。朱高峰指，集團將持續以提高客戶體驗為目標，維持「開大店、關小店」策略。他續稱，儘管現時線上銷售佔整體約三成、未來亦有可能升至四成，但集團主打中高價產品不能只靠單一渠道銷售，故集團冀可線上、線下銷售「齊頭並進」。
對於原材料價格上升，朱高峰認為，在內地大推環境、社會及治理（ESG）發展的情況下，原材料成本上升為大趨勢，而集團目前整體成本較以往提高約一成；未來將繼續與供應商進行各類戰略合作，包括提前跟客戶採購以銷定價格等作應對。
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