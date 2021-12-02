該會早前亦進行「商業前景問卷調查」，合共收回320份問卷，當中有45%受訪企業預期2022年營業額將較今年增加，反映本港營商氣氛持續向好。不過，梁兆基認為，由於2020年比較基數較低，故企業不宜過份樂觀；而有32%受訪者亦料明年營業額仍低於新冠肺炎疫情前水平，加上變種病毒增添隱憂，相信企業仍需要一段時間才可回復常態。

梁兆基指出，環球供應鏈問題未有改善，物流成本持續上升，加上若美國加快加息步伐，或將進一步影響本港經濟。他續稱，政府明年制定新一份《財政預算案》時，應清楚了解屆時經濟不確定因素，不應突然撤銷對中小企的援助措施，並需制定備用方案支援相關企業。

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