香港總商會料明年本港經濟增長放緩至2.8%
文章日期：2021年12月2日 17:53
全球陷入新冠變種病毒Omicron爆發恐慌，經濟前景陰霾未明。香港總商會今日公布本港各項經濟數字預測，其中預計本港實質經濟增長由今年6.3%，下降至明年2.8%；通脹則由1.5%升至2.2%。香港總商會總裁梁兆基指，目前難以評估各國對變種病毒的應對方法，故預測數字未有考慮到相關潛在影響；但若各國恢復封關措施，將對環球以至香港經濟復蘇帶來嚴重影響，屆時或會下調經濟預測。
該會早前亦進行「商業前景問卷調查」，合共收回320份問卷，當中有45%受訪企業預期2022年營業額將較今年增加，反映本港營商氣氛持續向好。不過，梁兆基認為，由於2020年比較基數較低，故企業不宜過份樂觀；而有32%受訪者亦料明年營業額仍低於新冠肺炎疫情前水平，加上變種病毒增添隱憂，相信企業仍需要一段時間才可回復常態。
梁兆基指出，環球供應鏈問題未有改善，物流成本持續上升，加上若美國加快加息步伐，或將進一步影響本港經濟。他續稱，政府明年制定新一份《財政預算案》時，應清楚了解屆時經濟不確定因素，不應突然撤銷對中小企的援助措施，並需制定備用方案支援相關企業。
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