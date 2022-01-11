眾安銀行許洛聖料2024年多數虛銀或達收支平衡
文章日期：2022年1月11日 19:10
眾安銀行（ ZA Bank）行政總裁許洛聖在亞洲金融論壇上表示，相信到2024年，多數本港的虛擬銀行都可能會達到收支平衡，而2025年，金管局的「金融科技 2025」所聚焦的五大範疇會實現，他認為整體香港銀行業會是世界其餘地方豎立成功的榜樣。他認為，虛擬銀行與金融、非金融機構伙伴合作，可加快虛銀成功。
許洛聖又透露，該行在去年底客戶人數達到50萬人。
匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁李家達認為，就資訊保護、個人私隱方面做到高標準，不代表會犧牲客戶的使用體驗，客戶本身知道需要向銀行提供個人資料，但需要知道銀行要獲得有關資料的原因、將如何保存和使用有關資料，銀行就此需確保體驗的設計過程透明。
李家達又指，亞洲的金融科技可能會見更快的演變，會出現更多區塊鏈應用的案例，以及「去中心化金融」（DeFi），當中有很多人在觀察後者將如何改變金融業和金融服務。
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