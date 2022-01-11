許洛聖又透露，該行在去年底客戶人數達到50萬人。

匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁李家達認為，就資訊保護、個人私隱方面做到高標準，不代表會犧牲客戶的使用體驗，客戶本身知道需要向銀行提供個人資料，但需要知道銀行要獲得有關資料的原因、將如何保存和使用有關資料，銀行就此需確保體驗的設計過程透明。

李家達又指，亞洲的金融科技可能會見更快的演變，會出現更多區塊鏈應用的案例，以及「去中心化金融」（DeFi），當中有很多人在觀察後者將如何改變金融業和金融服務。

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