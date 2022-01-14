內地去年機電產品出口增20% 汽車出口增1倍
文章日期：2022年1月14日 11:07
內地海關總署發言人李魁文稱，2021年，出口機電產品12.83萬億元，增長20.4%，佔出口總值的59%，其中自動數據處理設備及其零部件、手機、汽車分別增長12.9%、9.3%、104.6%。筆記本電腦、平板電腦、家用電器等宅經濟相關產品出口合計增長13.2%。
2021年對「一帶一路」沿線國家進出口11.6萬億元，增長23.6%，較同期外貿整體增速高出2.2個百分點。其中，出口6.59萬億元，增長21.5%；進口5.01萬億元，增長26.4%。
東盟續為最大貿易夥伴。李魁文稱，歐盟、美國、日本、韓國等傳統市場貿易地位穩固，上述貿易夥伴2021年合計佔外貿的38.3%，而積極開拓東盟、非洲、拉丁美洲、俄羅斯、印度等新興市場下，進出口佔比由2001年的16%提升至2021年的30.7%，其中，東盟於2021年繼續以14.5%的佔比保持最大貿易夥伴的地位。
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