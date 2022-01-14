港元拆息全線向上 1個月HIBOR止2連跌 港元暫緩升勢 曾貶值至7.788
文章日期：2022年1月14日 11:31
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升1.25點子至0.14714%，是1月3日後最高，當日報0.14929%。
過去兩日港元急升，累計升值0.0089元，曾升值至7.7858元。如以去年12月16日高位計，至昨日升值0.0189元。
港元現報7.7875元貶值9點子，曾貶值最多22點子，報7.7888元，亦曾升值最多4點子，報7.7862元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.13點子至0.10494%；1星期HIBOR升2.04點子至0.10923%；2星期HIBOR升2.58點子至0.11464%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.49點子至0.2553%；6個月期HIBOR升3.04點子至0.34567%；12個月期HIBOR升3.32點子至0.465%。
美元指數現報94.694貶值0.096點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.11014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.037%，終止單日收窄，利差是2022年1月04日後最高，當日差距為0.0393%。
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