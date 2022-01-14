過去兩日港元急升，累計升值0.0089元，曾升值至7.7858元。如以去年12月16日高位計，至昨日升值0.0189元。

港元現報7.7875元貶值9點子，曾貶值最多22點子，報7.7888元，亦曾升值最多4點子，報7.7862元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.13點子至0.10494%；1星期HIBOR升2.04點子至0.10923%；2星期HIBOR升2.58點子至0.11464%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.49點子至0.2553%；6個月期HIBOR升3.04點子至0.34567%；12個月期HIBOR升3.32點子至0.465%。

美元指數現報94.694貶值0.096點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.11014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.037%，終止單日收窄，利差是2022年1月04日後最高，當日差距為0.0393%。

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