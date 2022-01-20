新聞稿稱，儘管恒大多次發布公告，但遺憾的是，持有人特別團體並未看到恒大「積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的『恒大』境外重組方案」或「積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益」的實質進展。

持有人特別團體要求恒大立即與持有人特別團體溝通，完全透明地提供集團財務狀況和負債信息，並避免在未與持有人特別團體協商的情況下進行任何進一步資產處置。

持有人特別團體聘請了領先的離岸律師事務所衡力斯（Harneys）。

去年12月，恒大發公告稱，集團風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。

恒大曾升最多9.3%，現報1.8元，升4.65%。

其他報道

【李曉佳專欄】李曉佳：參選特首背後的「男人之苦」

【羅仕揚專欄】無盡假期．無盡工作

大華銀行料港GDP今年增3% 相信中港仍可通關

中石油旗下違規 逃稅金額或達數十億美元

滬深三大指數午後向下 上證兩連跌

逾六成新世代想當老闆或斜槓族 嫌養兒防老過時 半數寧養寵物不生育

WeChat Pay HK升級派利是、「畫圖利是」功能

融創兌付、劃付近40億金融產品 午後曾升逾16%

八達通App加入銀聯二維碼支付

恒指半日升561點 升穿100天線 半年來首次 「ATM」推高大市

【選股王】放水年券商股發力炒落後 廣發證券可趁機收集

1：1姜濤將現身 匯豐「1.23 Go Goal Day」贏「獎賞錢」

滬指半日升0.29% 創板指3100點得而復失

曾在視像會議上「怒炒」900人捱轟 涉事CEO據報將重返工作崗位

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 續創今年新高