恒大債權人：考慮採取強制執行措施
文章日期：2022年1月20日 16:00
凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）和美馳投銀（Moelis & Company）代表恒大境外債券持有人特別團體發布新聞稿稱，持有人特別團體將「嚴肅考慮採取強制執行措施」，表示並未看到恒大就重組方案積極與境外債權人溝通。
新聞稿稱，儘管恒大多次發布公告，但遺憾的是，持有人特別團體並未看到恒大「積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的『恒大』境外重組方案」或「積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益」的實質進展。
持有人特別團體要求恒大立即與持有人特別團體溝通，完全透明地提供集團財務狀況和負債信息，並避免在未與持有人特別團體協商的情況下進行任何進一步資產處置。
持有人特別團體聘請了領先的離岸律師事務所衡力斯（Harneys）。
去年12月，恒大發公告稱，集團風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。
恒大曾升最多9.3%，現報1.8元，升4.65%。
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