該名員工的最後上班日期為2月5日，上班前探測體溫正常。她主要負責該分行的後勤工作，無需與客戶會面，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

恒生將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。客戶如欲查詢有關冠狀病毒病的詳情可致電衞生防護中心熱線（電話：2125 1111/2125 1122）。客戶如有任何關於元朗教育路分行的查詢，可致電客戶服務熱線(電話：2822 0228)。

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