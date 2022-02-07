恒生銀行（0011）公布，接獲元朗教育路分行的一名員工通知，其2019冠狀病毒病測試結果初步呈陽性，並將會作進一步檢測。該分行將於今日（2月7日）起暫停服務，直至另行通知。為審慎起見，銀行亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。
該名員工的最後上班日期為2月5日，上班前探測體溫正常。她主要負責該分行的後勤工作，無需與客戶會面，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。
恒生將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。客戶如欲查詢有關冠狀病毒病的詳情可致電衞生防護中心熱線（電話：2125 1111/2125 1122）。客戶如有任何關於元朗教育路分行的查詢，可致電客戶服務熱線(電話：2822 0228)。
其他報道
「ATM」拖累恒指半日跌76點 內銀逆市升 恒指100天線失而復得
阿里巴巴登記10億份ADS 花旗料軟銀或減持 阿里曾挫逾4%
官媒再唱好A股 稱A股中長期向好有支撐 A股開門紅機會率不低
財新中國1月服務業PMI降至51.4 五個月來最低 但仍好過市場預期