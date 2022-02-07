證監會提交2022至2023財政年度預算，證監會主席雷添良在立法會財經事務委員會會議上表示，本港正經歷新一波疫情打擊，因此將繼續寬免牌照年費一年，預計少收2.44億元，或於下年度恢復徵收年費。他又指，證監會將增設30個新職位，增幅約3%，當中因應中概股回流、SPAC新上市機制，企業融資部將新增5個職位。被問到近年公司監管壓力增加，會否就人事費用推出下調機制，證監會行政總裁歐達禮表示，人手規劃旨在提高監管效率，不認為會為業界帶來壓力，並強調會確保未來數年人手編配適當。
有指證監會對資產管理公司牌照的審核長達六個月，較新加坡承諾的四個月為長，雷添良表示，若申請公司資料齊全，證監會可保證約15個星期可完成審核程序，審核時間較長的個案大多因為資料不齊全，或審核過程中公司作出過相關改動。他認為，與新加坡比較，香港在吸引資產管理公司方面有自身優勢，證監會樂意招商引資，只要公司符合相關條件，便歡迎它們來港開業。
至於有議員憂慮，本港上市公司門檻提高或影響上市宗數，雷添良稱，不認為新股數目會受門檻的提高而影響，因中概股回流數目不少。另外，有法律界聲音批評證監會的上市審批問題異常尖銳，而且超越了保障投資者的需要，雷表示，證監會對新股上市所提出的問題有其原因，其中一部份針對投資者保障，並視乎公司回應而作出判斷，強調樂意與法律界會面溝通。
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