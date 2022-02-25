渣打公布，將今年香港經濟增長預測由2.3%降至1.2%，修訂反映了近期新冠肺炎病例增加，以及隨之而來的防疫措施收緊，將第一季經濟由原來增長0.8%降至收縮1.3%。不過由於基數降低，渣打將明年經濟增長預期由2.5%上調至3.2%。
渣打指，政府擬在3月實施全民強檢，以及隨後的大規模隔離，第五波疫情應可見頂，令防疫限制在五月至六月逐漸放鬆。因此渣打預計，經濟將在第二季回升收復第一季的損失，並在政府刺激措施和中國經濟重新增長下，在下半年重拾升軌。失業率方面，渣打指上半年失業率很大可能上升，特別是在零售、餐飲、運輸和建築行業。不過去年經驗顯示，一旦防疫限制放寬，工作職位可能會很快恢復。
不過渣打指出，即使香港走出第一季的困境，只要「動態清零」防疫策略維持不變，預期香港將在今年大部分時間內，維持嚴格入境防疫限制，至少對內地以外旅客而言，加上利率上升和疲弱的增長預期，可能令地產走弱時間更長，因此認為經濟復蘇上限的較低。政府預期今年經濟預期增長2%至3.5%，渣打認為除非與內地重啟關口，否則看法是過於樂觀，該行認為開關似會最早在2023發生。
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