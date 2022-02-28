ZA Bank又指，即日起至5月31日，用戶憑ZA Card到指定串流平台與外賣平台連續繳付訂閱服務3個月，首月即享高達半價現金回贈。合資格平台包括：Netflix、Viu、MOOV、Spotify、戶戶送 Plus 及 pandapro。而用戶於3月11日或之前憑優惠碼「STAYSAFE」經ZA Bank App以年繳方式投保任何保險產品並且保費滿600元，即可免費獲得總值336元的 DEEPBLUE 快速抗原測試套裝兩份。

ZA Bank行政總裁許洛聖（Rockson）表示，團隊一直密切留意用戶需要，深明疫下大家的煩惱各有不同，因此透過 StaySafe2.0將對用戶的期盼化為行動，哪怕舉措僅能略盡綿力，仍希望能讓用戶鬆一口氣安心抗疫，將繼續與用戶並肩同行，為用戶提供適切的援助。

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