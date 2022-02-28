有見疫情嚴峻令生活面臨挑戰，本地虛擬銀行ZA Bank宣布推出StaySafe2.0抗疫優惠，當中包括即日起至3月27日，從事受疫情影響行業的用戶成功申請「出糧 FastPass」，可提早7日預支月薪，並享頭30日免息，指定行業包括零售、餐飲、酒店等。此外，中小企老闆憑貸款優惠碼「SPEEDY」申請ZA Bank私人分期貸款除了會獲得特快批核，最快1日就能獲得最終審批結果，並額外獲9折貸款優惠券。
ZA Bank又指，即日起至5月31日，用戶憑ZA Card到指定串流平台與外賣平台連續繳付訂閱服務3個月，首月即享高達半價現金回贈。合資格平台包括：Netflix、Viu、MOOV、Spotify、戶戶送 Plus 及 pandapro。而用戶於3月11日或之前憑優惠碼「STAYSAFE」經ZA Bank App以年繳方式投保任何保險產品並且保費滿600元，即可免費獲得總值336元的 DEEPBLUE 快速抗原測試套裝兩份。
ZA Bank行政總裁許洛聖（Rockson）表示，團隊一直密切留意用戶需要，深明疫下大家的煩惱各有不同，因此透過 StaySafe2.0將對用戶的期盼化為行動，哪怕舉措僅能略盡綿力，仍希望能讓用戶鬆一口氣安心抗疫，將繼續與用戶並肩同行，為用戶提供適切的援助。
其他報道
俄部分銀行被排除出SWIFT 外交部：中俄繼續開展正常貿易合作
WeChat Pay HK與康業合作 引入繳交物業管理費功能
摩根大通：俄羅斯全年經濟料萎縮3.5% 次季經濟按季萎縮20%
恒指收市跌54點 3日累跌947點 科指國指止跌回升 北水第4日流入
俄羅斯央行將基準利率從9.50%上調至20% 盧布開市下跌8%