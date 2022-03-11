集團目前已向當地證監局要求就延遲申報其去年度申報授出管理層停止交易令，但不能保證相關停止交易令將獲授出。若停止交易令獲批，集團將爭取獲得充分證據並提供予核數師以支持管理層的持續經營假設，以在命令期限屆滿前取得核數師對去拿財務報表發表無保留意見；而期間董事、高級職員及其他內幕人士將不可買賣集團證券，而集團亦會以公告方式每兩周發布違規情況報告。

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