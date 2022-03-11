南戈壁資源（1878）發公告，由於第三方核數師未能獲得充分證據以支持集團管理層的持續經營假設，故無法就集團去年財務報表無保留意見。因此，集團將無法按時申報財務報表、隨附管理層討論及分析、首席執行官及首席財務官認證及年度信息表，並違反加拿大證券法所承擔的持續披露義務，將被列為不列顛哥倫比亞證券委員會的違規發行人名單。
集團目前已向當地證監局要求就延遲申報其去年度申報授出管理層停止交易令，但不能保證相關停止交易令將獲授出。若停止交易令獲批，集團將爭取獲得充分證據並提供予核數師以支持管理層的持續經營假設，以在命令期限屆滿前取得核數師對去拿財務報表發表無保留意見；而期間董事、高級職員及其他內幕人士將不可買賣集團證券，而集團亦會以公告方式每兩周發布違規情況報告。
其他報道
恒指半日跌667點 下試20000關見5年9個月低 科指新低 國指13年低
內地股市半日向下 滬指跌2.16% 創板指2600點得而復失
Burger King：停止為在俄逾800間特許經營餐廳提供支持
港元貶值見2年3個月最弱 逼近7.83 1個月HIBOR終止5連升 港元拆息個別發展
恒指低開430點 科指創新低 ATM拖累大市 百勝中國跌9.1%
友邦全年多賺28%息1.08元 新業務價值升22%勝預期 將推100億美元回購