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野村：入侵烏克蘭對環球車企影響甚微

野村發表報告，俄羅斯入侵烏克蘭，對於環球汽車製造商影響甚微。報告顯示頭15位均沒有中資車企，同時又分析鋼鋁價格上升對生產成本；車企轉嫁消費者；混能車、電車影響；晶片、鈀、氖氣等各方面問題。

根據2021年數字，俄羅斯新車銷售167萬輛，烏克蘭為12萬輛，兩者總和僅佔全球新車銷售的2.2%。2021年俄羅斯市新車銷售當中，俄羅斯汽車製造公司AvtoVAZ 佔35.1萬輛，市佔率21%，其餘由環球汽車廠分佔。當中又以雷諾(Renault)最多，其次為韓國的起亞(Kia)，分別佔17.9%(包括部分為AvtoVAZ 代工生產)及7.7%。頭15位均沒有中資車企。

野村認為，對汽車廠最大影響是商品及能源價格上升。俄羅斯是主要的鋁、鋼生產國，兩者是汽車生產的主要成本。OEM生產商的銷售主要集中於北美、澳洲、中東，當地的汽車需求強勁，車廠容易將成本轉嫁消費者。不過，依賴進口燃油、天然氣的新興國家，如印度、泰國、菲律賓、越南，則會因通脹減少、車貸利率上升，而使購買力下降。

野村估計，生產一部汽車涉及1MWh的電力消耗，假設每kWh電價升5美仙，一輛汽車的成本便上升50美元，計及上游廠商面臨同樣問題，總成本或增逾100美元。

野村認為，高油價對燃油效能較高的車款銷售有利，特別是混能車。至於對電動車的銷售則不同，要視乎當地的能源結構，或許、或不會比內燃車更吸引。

其他影響電動車銷售的還包括，作為電池主要原料的鎳價抽升將推高電動車售價、歐美地區調整對電動車補貼等。

野村料今年俄羅斯對汽車的需求將大跌70%至50萬部，主要受制裁，及車企削減當地生產。

野村認為，在正常時期的背景下，俄羅斯需求下降、盧布貶值是會對車企構成影響，但是，車企近年面對晶片短缺、難以滿足新車需求的情況下，反而對車企今年的生產和銷售無影響，車企可借機將用於滿足俄羅斯需求的晶片轉移至其他地方。

鋼、鋁價上升分析方面，野村舉例指，鋼價每升100美元，對單體車(unibody vehicle)(如Toyota RAV4)的影響為75美元；全框架鋼製車輛(Full-frame steel vehicle)(如GM pickup trucks)為105美元；全框鋁鋼車(Full-frame aluminum-steel vehicle)(如Ford aluminum pickup)則為30美元。

由於鈀(palladium)的使用僅每部車0.5g，認為鈀價上升無重大影響。雖然俄羅斯生產佔全球鈀的40%，即使其禁止出口，但相信中國生產商將會買入需要的鈀，從而滿足其他國家的需求，因此不認為車廠購入鈀會面對困難。

烏克蘭零件生產方面，根據烏克蘭推資推廣辦公室資料，有超過20個全球供應商投資超過5.5億美元，營運超過35間工廠及聘用6萬工人。當中有3間日企及1間歐企於當地生產線束(wiring harnesses)，而該國線束大部出口至歐洲。野村認為，主要用於德國車廠，因地理位置較近，所以早前福士(VW)、寶馬(BMW)需要削減生產。法國、意大利車企則不受影響。野村認為，烏克蘭生產的零件相對較低端(並非晶片)，且技術含量低，因此認為對供應的擾亂只會維持數月，影響不如晶片。

晶片方面，去年下半年已有改善跡象，目前局勢下或帶來潛在供應短缺，主因生產晶片需要氖氣(neon gas)供應，而烏克蘭生產氖氣。不過，自從俄羅斯2014年入侵克里米亞後，行業已減少對烏克蘭氖氣的依賴，增加庫存、利用新的製造方式減少對氖氣的使用。該行指，目前晶片生產商已儲備6個月的庫存，並未因目前局勢而對採購產生重大的擾亂。

 

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