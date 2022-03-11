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微軟亞太區總裁Andrea Della Mattea獲任香港上海匯豐非執董

香港上海匯豐銀行委任Andrea Della Mattea為獨立非執行董事。她現為微軟亞太區總裁，負責領導該公司涵蓋16個國家的發展策略及營運。她與其團隊促使不同規模的業務應用科技，推動持續創新及多元經濟增長。她在科技界擁有逾25年的經驗，並積極提倡共融文化。

香港上海匯豐銀行主席王冬勝表示，集團近年加快數碼化轉型的步伐，不單為客戶帶來更便捷的銀行服務、更優質的服務體驗，還善用科技打擊金融罪行，保障客戶資產，Della Mattea在全球科技領域擁有豐富的經驗及領導才能，定能為董事會帶來寶貴貢獻。

在加入微軟之前，Della Mattea於Insight Enterprises及Software Spectrum擔任高級管理層職位。她曾領導多間在澳洲、美洲和亞太區的企業發展業務，主張採用科技促進業務增長、革新管理、加快數碼轉型及拓展商機。

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