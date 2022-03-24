恒指今早低開151點，早市見全日低位，跌253點，午後升幅曾擴大至77點，全日高低波幅332點。

恒指收市跌208點或0.94%，報21945點，成交金額1499億元，較上日減少15.44%；國指跌106點或1.4%，報7528點。恒生科技指數收報4609點，跌2.95%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中移動（0941）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，29隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升9.37%，收報14.48元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌8.1%，收報129.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報205.6元，升7.59%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報24.2元，跌9.87%。

恒指續高於20天線(21350.61點)，及低於50天線(23116.79點)。科指下試20天線(4553.28點)，受制於50天線(5161.02點)。

北水南下合計淨流出8.15億元，終止連續4日流入南水北上合計淨流出1.27億元人民幣，較上日減少34.15%，連續第4日流出，累計流出96.61億元。

午後消息股表現

攜程（9961）全年虧轉盈賺14億人幣，短途旅遊、宅假期續成復蘇關鍵。收報205.6元，升7.59%。

金山軟件（3888）：若沒有新遊戲版號獲批，料全年遊戲收入增兩成。收報24.2元，跌9.87%。

吉利（0175）據報正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠。收報12.08元，升1%。

中海物業（2669）全年多賺40%，末期息6仙。收報8.89元，升10.16%。

太平（0966）：已檢視王濱為公司帶來巨虧傳聞，本港監管已滿意公司答覆。收報9.82元，升0.2%。

華潤啤酒（0291）去年多賺1.2倍，末期息0.302元人幣。收報47.95元，跌6.89%。

永嘉（3322）去年虧損收窄至6641萬，不派息。收報0.29元，跌3.33%。

保利置業（0119）去年多賺32%，息0.135元。收報1.92元，升0.52%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）向4931位員工授出1.749億股獎勵股份。收報14.5元，跌1.89%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）收報12.26元，跌0.49%。中信銀行（0998）收報3.7元，升0.27%。雲音樂（9899）收報77.45元，升5.37%。香格里拉（0069）收報6.24元，跌1.42%。

微博（9898）遭美證交列入除牌風險臨時名單。收報206.8元，跌1.71%。

九毛九（9922）去年多賺1.7倍，息6仙按年增50%。收報15.48元，升2.11%。

電視廣播（0511）（TVB）：全年虧損6.47億不派息，香港電視廣播業務LBITDA達5.47億。TVB主席許濤：最壞情況有望過去，電商GMV料年內破10億。收報4.49元，跌2.81%。

海底撈（6862）去年轉虧41.6億人幣。收報14.48元，升9.37%。

百融雲（6608）創去年虧損擴大至36億人幣。收報10.3元，跌0.77%。

騰訊（0700）去年多賺41%至2248億人幣末期息1.6港元，上季利潤跌25%。劉熾平：料設金控公司影響中性，年內人員增長大幅下降。收報366元，跌5.91%。

瑞聲（2018）：對今年各產能出貨量持審慎樂觀。收報17.64元，跌4.44%。

眾安（6060）純利按年升1.1倍，不派息。眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡。收報27.75元，升2.59%。

金山軟件（3888）去年少賺96%，息12仙，第四季轉虧3.35億。收報24.2元，跌9.87%。

吉利（0175）：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移，將加大智能化研發投入。收報12.08元，升1%。

合富輝煌（0733）發盈警，料去年虧損逾5億。收報1.27元，跌7.97%。

東航（0670）：全面開展安全隱患排查，強調航空運力充足，已尋回一失事客機黑盒。收報2.68元，跌1.83%。

中國太平（0966）去年多賺14.7%，息增15%至46仙。收報9.82元，升0.2%。

東瀛遊（6882）料去年度虧損擴大至1.56億元。收報0.47元，升2.17%。

易鑫（2858）去年扭虧，經調整淨利潤2.73億人幣，不派息。收報1元，升3.09%。

中移動（0941）全年多賺7.7%，末期息2.43元，EBITDA、ARPU勝預期。收報56元，升3.04%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.48元，收報3.4元，升1.49%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.69元，收報1.69元，升10.46%；中國黃金國際（2099）創52周高，見29.95元，收報29元，升5.26%；長建（1038）創52周高，見53元，收報53元，升2.02%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升5.38%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.83元，收報7.8元，升10.8%；利亞零售（0831）創52周高，見0.91元，收報0.9元，升4.65%。

破底股方面

破底股包括，勵駿（1680）創上市新低，見0.38元，收報0.4元，跌9.09%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.58元，收報9.58元，跌1.24%；恒安（1044）見52周低34.4元，收報35.2元，跌2.36%；煤氣（0003）見52周低9.43元，收報9.73元，升1.46%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.75元，收報0.75元，無升跌；太陽國際（8029）見52周低0.315元，收報0.33元，跌1.49%；佳源國際（2768）見52周低1.67元，收報1.67元，跌6.7%；宏光（6908）見52周低4.74元，收報5元，跌1.38%；敏實集團（0425）見52周低17元，收報19.26元，升5.94%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.15元，收報0.15元，跌2.6%；海螺創業（0586）見52周低21.4元，收報21.75元，跌4.4%。

異動股

上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.25元，升28.87%；天立教育（1773）收報1.03元，升27.16%；VESYNC（2148）收報6.05元，升21.24%；其利工業（1731）收報1.31元，升19.09%；普匯中金（0997）收報0.075元，升19.05%；中國置業（0736）收報0.36元，升16.13%；先瑞達醫療（6669）收報5.73元，升14.83%；俄鋁（0486）收報4.7元，升14.36%；JS環球生活（1691）收報9.18元，升14.32%；華寶國際（0336）收報4.96元，升14.29%；創新奇智（2121）收報15.38元，升13.76%。

下跌異動股，包括，同方泰德（1206）收報0.59元，跌20.27%；敏捷控股（0186）收報0.405元，跌19%；融創（1918）收報5元，跌16.67%；融創服務（1516）收報4.55元，跌12.84%；中國有贊（8083）收報0.198元，跌12.39%；佳兆業（1638）收報0.75元，跌11.76%；中廣核新能源（1811）收報3.22元，跌10.56%；金山軟件（3888）收報24.2元，跌9.87%。

其他報道

首季強積金爆蝕740億 強積金成員戶口縮水16000元

大型航企去信政府 籲放棄對機組人員強檢

中國商務部：冀美方盡快取消全部對華加徵關稅

Expedia：解除「禁飛令」後 離港航班搜尋量急升九成

滬指終止六連升 創板指險守2700點

攜程全年虧轉盈賺14億人幣 短途旅遊、宅假期續成復蘇關鍵

新加坡放寬多項防疫措施 撤戶外口罩令及入境限制

印度據報擱置准許本土企業在海外上市計劃

金山軟件：若沒有新遊戲版號獲批 料全年遊戲收入增兩成

吉利據報正評估俄羅斯市場前景 已暫停白俄工廠

俄央行：源於本土的公司即使從海外退市 俄交易所將保留其上市地位

俄股休市一個月後 將今日復市

中海物業全年多賺40% 末期息6仙