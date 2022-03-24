俄羅斯股市在周四部分重開後走高，政府採取了一些措施限制市場的再次下跌，包括禁止外國投資者賣出當地股票，禁止沽空、交易時段縮短至四個小時，又曾稱，將從主權財富基金調動至多100億美元支撐股市。

盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業公司領漲，俄羅斯航空公司下跌。其他大型石油股也跑贏大市。

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