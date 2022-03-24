期內酒店業務營運收入按年增長22.4%，達11.21億美元；投資物業收入則按年增長4.5%，達到9380萬美元；供出售發展物業帶來的收入只有2160萬美元，按年跌10.7%。集團擁有股本權益及以經營租賃方式營運的酒店共83間，共有3.51萬間客房。加權平均入住率為39%，按年增長6個百分點。

香港4間酒店入住率為38%，按年增加23個百分點；每房收入為56美元，按年倍增；較截至2020年12月31日止年度的28美元增加100%，錄得增長，主要是因為有兩間酒店參與檢疫酒店業務，其他兩家酒店的餐飲業務有所改善。年內總收入增加66.4%至1.37億美元。

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內地46間酒店期內的入住率為49%，按年上升8個百分點；每房收入為56美元，按年增加33%。在健康的國內休閒及商務旅遊以及政府業務的支持下，內地酒店市場繼續復甦。然而，多個城市的零星局部疫情對下半年的勢頭產生負面影響。

酒店管理業務方面，年內整體加權平均入住率上升至40%，按年增加7個百分點。每房收入為43美元，按年增加19%；總收入為1.48億美元，按年增加29%。資產負債比率由2020年度的74.9%上升至2021年度的79.4%，與借款淨額增加及及錄得虧損導致總股本減少所致。考慮到利率不斷上升，他們已經為約60%的總債務進行對沖，亦將繼續密切監控財務健康狀況。