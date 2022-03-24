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ESR擬第二季探討派息 持續評估到港以外上市可行性

亞太區不動產管理公司ESR（1821）公布2021年度業績，扣除少數權益後核心稅後溢利按年增長21.6%，達3.16億美元，不派息。不過，該集團表示，隨著完成收購房託管理公司ARA，連同核心資本或永久資本，甚至輕資產策略，擬於第二季度審閱股息政策，包括日後派付股息的優點及時間。ESR自上市後，未曾派過股息。

集團主席Jeffrey David Perlman指出，由於集團旗下持有永久資本工具，加上業務具有韌性，資產負債表亦較強，因此考慮派息。在港上市多時，市場內雖然欠缺完全與他們同類覆蓋區內資產的公司，但是集團仍然有待投資者認識，無疑令人氣餒，但是是否需要轉到其他地方上市，他們會繼續評估。他們大前提會考慮是否保持自由流通量及當中效益而定。

至於在與ARA合併後，Jeffrey David Perlman稱，在整合兩間公司方面的正面效應正在顯現，銀行業界的反應良好，令到集團的資產負債表得以壯大。ARA管理多年的新加坡房託Suntec REITS方面，他們正檢討該房託未來的策略，借助該房託在寫字樓已提供的方案，如何結合ESR在環球不同領域的伙伴，冀在未來實現更大的增長。ESR原有的物業組合方面，他預期在未來12至18個月，會錄得逾3%增長。

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