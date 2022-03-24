集團主席Jeffrey David Perlman指出，由於集團旗下持有永久資本工具，加上業務具有韌性，資產負債表亦較強，因此考慮派息。在港上市多時，市場內雖然欠缺完全與他們同類覆蓋區內資產的公司，但是集團仍然有待投資者認識，無疑令人氣餒，但是是否需要轉到其他地方上市，他們會繼續評估。他們大前提會考慮是否保持自由流通量及當中效益而定。

至於在與ARA合併後，Jeffrey David Perlman稱，在整合兩間公司方面的正面效應正在顯現，銀行業界的反應良好，令到集團的資產負債表得以壯大。ARA管理多年的新加坡房託Suntec REITS方面，他們正檢討該房託未來的策略，借助該房託在寫字樓已提供的方案，如何結合ESR在環球不同領域的伙伴，冀在未來實現更大的增長。ESR原有的物業組合方面，他預期在未來12至18個月，會錄得逾3%增長。

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