IIF報告稱，高頻數據顯示，儘管流入其他新興市場的資金保持增長，但中國股票和債券市場遭遇大量資金流出。

IIF首席經濟學家Robin Brooks稱，「從規模和強度來看，中國的資金流出規模空前，尤其是因為我們沒有看到其他新興市場出現類似的資金流出。資本選擇在俄烏戰爭爆發後流出中國表明，外國投資者可能正在從新的角度看待中國，不過現在還無法在這方面得出任何明確結論」。

官方數據顯示，2月份外國投資者對中國國債的減持規模創下紀錄新高，部分原因是俄羅斯與烏克蘭的戰爭促使全球固定收益投資者贖回。制裁凍結了俄羅斯央行持有的歐元和美元外匯存底，導致市場猜測莫斯科可能出售所持中國資產來籌集資金。

中國股市本月早些時候也出現下跌，海外投資者撤離的部分原因是擔心美國和歐盟對俄羅斯的制裁可能以某種方式蔓延到中國。隨著決策者承諾支持資本市場，中國股市自上周反彈。

ING Financial Markets的全球債務和利率策略主管Padhraic Garvey表示，現在說這是一種趨勢還為時過早。他說，資金外流也可能表明在「俄羅斯危機更加明朗」前，一些投資者決定不對債券收益進行再投資。

他說，「這種資金流動通常可以由贖回推動，而不是與新資金相匹配，因為新資金需要持續流動才能保持投資，特別是債券投資。很可能在未來幾周或幾個月內恢復淨流入」。

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