俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁，彭博社報道，俄鋁（0486）為了維持旗下冶煉廠運轉，從在華貿易商獲得一定支持，兩船氧化鋁由中國駛往西伯利亞。
報道引述消息指，近幾周裝有約3萬噸氧化鋁的兩艘船離開中國駛向西伯利亞。匿名貿易商稱，貨物數量相對較少，是為了試探是否會遇到物流或制裁問題，如果一切順利，準備發更多貨。
報道指，這次出口是要試探從物流、金融和法律影響的角度這種交易是否可以持久。貿易商稱，這次主要是中國國內的氧化鋁生產企業供貨，但是由國際風險敞口有限的貿易商和關聯實體經辦，這也是常見的制裁應對做法。
貿易商稱，組織這次發貨是利用俄鋁出現供應缺口的商機，並非應中國政府的指示。正常年份在華貿易商很少出口氧化鋁，賣給國內更賺錢。
報道指，在華貿易商出口的氧化鋁有助於緩解俄鋁供應鏈不斷加劇的壓力。俄烏戰爭爆發後，俄鋁在烏克蘭主要煉廠的氧化鋁供應「嚴重減少」。緊接著，澳洲作為俄鋁氧化鋁的重要供應來源，又禁止向俄羅斯出口氧化鋁。俄鋁40%的氧化鋁供應受到影響。此外，俄鋁另一主要供應來源，即在愛爾蘭的一家氧化鋁精煉廠未來也充滿不確定性。
如果沒有充足的氧化鋁，俄鋁將不得不開始減產。俄鋁對此不予置評。
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