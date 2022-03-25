報道引述消息指，近幾周裝有約3萬噸氧化鋁的兩艘船離開中國駛向西伯利亞。匿名貿易商稱，貨物數量相對較少，是為了試探是否會遇到物流或制裁問題，如果一切順利，準備發更多貨。

報道指，這次出口是要試探從物流、金融和法律影響的角度這種交易是否可以持久。貿易商稱，這次主要是中國國內的氧化鋁生產企業供貨，但是由國際風險敞口有限的貿易商和關聯實體經辦，這也是常見的制裁應對做法。

貿易商稱，還有3萬噸氧化鋁準備發貨。

貿易商稱，組織這次發貨是利用俄鋁出現供應缺口的商機，並非應中國政府的指示。正常年份在華貿易商很少出口氧化鋁，賣給國內更賺錢。

報道指，在華貿易商出口的氧化鋁有助於緩解俄鋁供應鏈不斷加劇的壓力。俄烏戰爭爆發後，俄鋁在烏克蘭主要煉廠的氧化鋁供應「嚴重減少」。緊接著，澳洲作為俄鋁氧化鋁的重要供應來源，又禁止向俄羅斯出口氧化鋁。俄鋁40%的氧化鋁供應受到影響。此外，俄鋁另一主要供應來源，即在愛爾蘭的一家氧化鋁精煉廠未來也充滿不確定性。

如果沒有充足的氧化鋁，俄鋁將不得不開始減產。俄鋁對此不予置評。

其他報道

滬深三大指數連跌兩個交易日 上證全周跌1.19%

JPEX與Visa合作失實 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連

證監寬免中介人及持牌人士牌照年費

俄能源委員會主席：「友好國家」石油天然氣可用比特幣支付

IIF：俄烏開戰後中國市場遭遇「規模空前」的資金流出

「清零」政策失吸引力 香港歐洲商務協會：近半受訪在港歐洲公司擬遷出

中壽：現價未反映公司價值

美國監管機構否認和中國達成審計協議

中糧包裝斥6億人幣建兩片罐工廠

龍湖去年核心純利增2成 末期息派1.23元增6.7%

匯控反駁凍結香港反對派人士賬戶指控 為遵守法律

正榮服務去年純利升17% 不派末期息

恒指半日跌355點 曾跌445點 北水第二日流出 科指跌穿20天線