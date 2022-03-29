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中國食品去年賺5.7億人幣 派末期息12.5港仙

中國食品（0506）公布，截至去年12月底止，集團全年純利錄5.72億元（人民幣，下同），按年增長14.6%。每股盈利為20.46分，派末期息每股12.5港仙。

集團去年收入達197.84億元，較2020年172.49億元上升14.7%；年內銷量按年增加13.5%。毛利率則為35.7%，按年減少3.9個百分點。

按商品類型劃分，汽水類別去年收入錄150.52億元，按年升13%；果汁類按年增長22.6%至25.31億元；水品類則錄14.86億元，同樣按年上漲14.3%。

中國食品中午收報2.9元，無升跌。

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