譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥早前有鴨血「狂迷」因為鴨血暫停供應，而喺部份分店貼上「還我鴨血」大字報。為咗補飛，加上喺日本新宿首間分店上星期正式開業，三哥推出全新升級版嘅「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，仲揾埋Tyson Yoshi幫手代言；各位粉絲只要喺夜晚6點之後，以堂食或外賣自取惠顧，或者經foodpanda惠顧每碗鴨血米線，即可獲得「譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard」 乙張，送完即止，認真夠晒誠意！
除咗「還你鴨血」，三哥仲推出全新小食同飲品，包括開胃港式 「蒜香雞翼尖」及「蒜辣雞翼尖」，同埋「鴛鴦哈蜜瓜爆珠梳打」，繼續滿足「三粉」味蕾」。
至於為咗慶祝三哥日本分店關幕，香港呢邊都會同步推出小食「香醋芝士鮮原茄」；油揚、鵪鶉蛋及京白菜等米線食材，全部都係期間限定，「三粉」要食就趁早啦！
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