譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥早前有鴨血「狂迷」因為鴨血暫停供應，而喺部份分店貼上「還我鴨血」大字報。為咗補飛，加上喺日本新宿首間分店上星期正式開業，三哥推出全新升級版嘅「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，仲揾埋Tyson Yoshi幫手代言；各位粉絲只要喺夜晚6點之後，以堂食或外賣自取惠顧，或者經foodpanda惠顧每碗鴨血米線，即可獲得「譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard」 乙張，送完即止，認真夠晒誠意！