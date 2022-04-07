虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）近年積極開展保險業務，除了自家保險平店ZA Insure，該行最新與香港忠意保險達成合作伙伴關係，包括首階段將於ZA Bank App上推出5款保障全面的人壽產品，包括危疾、儲蓄、退休、合資格延期年金保單及保費回贈型人壽計劃。
忠意人壽（香港）行政總裁兼忠意保險香港分行總經理Davide Glavina表示，是次合作乃忠意保險透過發展銀行保險銷售渠道來推動可持續發展的承諾之一，而ZA Bank與公司理念一致而促成了是次合作。在相同理念的驅使下，相信雙方可捕捉、發揮及創造更多的可能性，令更廣泛的社區受益。
ZA Bank行政總裁許洛聖指，該行期望成為用戶的日常主要銀行，全方位滿足用戶財務需求。是次與忠意保險的合作見證集團以科技重塑保險，並鑄造鞏固用户信任的重要一步。
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