忠意人壽（香港）行政總裁兼忠意保險香港分行總經理Davide Glavina表示，是次合作乃忠意保險透過發展銀行保險銷售渠道來推動可持續發展的承諾之一，而ZA Bank與公司理念一致而促成了是次合作。在相同理念的驅使下，相信雙方可捕捉、發揮及創造更多的可能性，令更廣泛的社區受益。

ZA Bank行政總裁許洛聖指，該行期望成為用戶的日常主要銀行，全方位滿足用戶財務需求。是次與忠意保險的合作見證集團以科技重塑保險，並鑄造鞏固用户信任的重要一步。

其他報道

恒指收市跌271點 科指下試20天線 北水終止單日流入

騰訊旗下企鵝電競6月7日結束運營

美國總統拜登開設TikTok帳戶 試圖爭取年輕人支持 白宮：用TikTok宣傳利大於弊

圓通速遞國際：上海封城影響空運及海運 料今年運價與去年相若

FreightAmigo與信保局合作 連接出口信用保險服務

內地三大指數低收 滬指終止兩連升

用人民幣支付的俄羅斯煤炭、石油即將流入中國

財經花生｜foodpanda同林海峰教你點先叫做「pro」

Twitter創辦人首條Tweet NFT再被拍賣 索價逾3億元

特步國際首季零售銷售增長增30％至35％

恒指半日跌289點 美10年債息回落至2.5844厘 北水第2日流入

三星首季收入、營業利潤高過預期

滬深三大指數半日向下 上證以近半日低位收市

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.189% 見近6周低

上海將與電商平台合作保障物資需求 美團：將調集1000人到上海

傳被制裁無錢出糧 向友人借錢遭拒 俄富豪阿巴莫域治否認

美團高層出席上海疫情新聞發布會 曾升7.2%

恒大案件集中管轄安排據報獲調整 以提升效率