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ING：倘上海封城至月底將損中國GDP約2% 降全年經濟增長預測至4.6%

上海因新冠肺炎疫情爆發而封城，ING銀行估計，倘若上海的封城措施僅維持至4月底，估計上海的GDP將損失6%，並對中國GDP帶來2%的損失，遂將中國今年第二季的GDP按年增長預測，由原來的5%降至4%，2022年全年預測則由4.8%調低至4.6%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈撰寫最新發表的評論指出，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，這將意味著月內大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作。

至於辦公室工作，尤其是金融行業的僱員則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定他們是否可以在隔離設施中如常工作，因為網絡連接可能較差。

此外，因當局的防病毒擴散措施非常嚴格，一人感染可能會影響整家工廠的人員。碼頭方面，如發現一人感染，港口亦會暫停運作進行消毒。

ING料地方政府及中央應會推出一些紓緩及刺激措施，應可為GDP帶來約1%至1.5%的刺激作用。但該行補充，措施出台時機至關重要，因現時尚未消楚當局會推出甚麼措施，需要先看到實施情況，才能評估影響。但該行相信，中央政府的措施，例如出口退稅，不會太快推出。

該行預期，中國央行第二季將定向降準50個基點以支持中小企業；另外，倘人行減息，預計幅度為20個基點。

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