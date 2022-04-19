騰訊（0700）旗下騰訊雲今日宣布，為中小企推出輕量應用服務器服務（Tencent Cloud Lighthouse），適用於輕量業務應用場景的一站式雲服務器產品。騰訊雲表示，近年愈來愈多企業意識到應用雲端服務的好處，這些企業的規模由大型企業一直延伸至更多中小企。騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，邁向全新數碼時代，世界各地對雲技術的需求與日俱增，尤其是中小企以及開發者群眾，騰訊雲致力推動不同大小和範疇的企業進行數碼化轉型。