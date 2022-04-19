騰訊（0700）旗下騰訊雲今日宣布，為中小企推出輕量應用服務器服務（Tencent Cloud Lighthouse），適用於輕量業務應用場景的一站式雲服務器產品。騰訊雲表示，近年愈來愈多企業意識到應用雲端服務的好處，這些企業的規模由大型企業一直延伸至更多中小企。騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，邁向全新數碼時代，世界各地對雲技術的需求與日俱增，尤其是中小企以及開發者群眾，騰訊雲致力推動不同大小和範疇的企業進行數碼化轉型。
Lighthouse適用於多個場景包括創建網站、網絡應用程式、小程序、小遊戲、網上商店、雲端儲存、圖床、音視頻服務、搭建開發和測試環境。中小企及開發者可透過 Lighthouse 以套餐形式購買具高成本效益的基礎雲資源，以及已預置好的熱門開源軟件，輕易上雲。此外，騰訊雲最近亦推出了「企騰計劃（SME Booster Program）」，旨在為中小企提供 500美元的專屬回贈、一系列產品優惠（包括 Lighthouse）及免費試用。
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