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香港寬頻楊主光：料5G年內上客10萬 力攻企業市場

香港寬頻（1310）收市後公布中期業績，純利急升5.27倍至3.04億元。集團持股管理人及執行副主席楊主光於業績會上指出，香港寬頻在住宅及企業市場分別具增長動力，雖然目前難以預計那一方面貢獻較大，但看好未來業務發展。他稱，在現時的「格價戰」下，香港寬頻將繼續以HOME+、OTT內容及進取的5G優惠繼續擴展服務套餐，強調會「繼續攻」。

楊主光表示，香港寬頻流動數據服務滯後約兩、三年，至今年農曆新年才跟3香港達成5G流動數據服務合作，推出具競爭力的5G手機數據計劃。自2月推出平價5G手機數據計劃以來，近兩個月上客約1.8萬至1.9萬，相信今年內可以增至10萬。至於企業客戶，楊主光稱目前有11萬企業客，未來想透過5G攻打企業市場，形容「就算只有10%客戶選用，都能上客1萬」。

此外，由香港寬頻、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」），楊主光表示疫情刺激平台生意增長，當中不但有B2C（企業對客戶），也見有B2B（企業對企業）生意增加，雖然網購業務短期難以扭虧，但相信疫情有助HOME+打響知名度。

香港寬頻今天收報9元，微跌0.55%。

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