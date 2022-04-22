按行業分析，建造業中預期第二季較第一季差的比例顯著較多；住宿及膳食服務業和零售業則以預期狀況較佳的受訪者比例為多。

第二季的業務／產出量方面，總體預期較第一季下降或大致維持不變。尤期建造業；專業及商用服務業和製造業中，有較多的受訪者預期下降。住宿及膳食服務業中，則有較多預期上升。

就業方面，總體預期就業人數大致維持不變。

貨品售價／服務收費方面，總體預期大致維持不變。製造業預期上升的較多。

政府發言人表示，受本地第五波疫情及外圍環境惡化影響，大型企業的營商氣氛較三個月前轉趨審慎。招聘意欲則大致維持穩定。然而，須要注意的是，最新統計調查結果並未完全反映近期本地疫情減退後業務逐步改善的影響。

發言人指出，地緣政治局勢緊張、環球通脹高企及主要央行收緊貨幣政策，均會拖慢環球經濟增長。但本地疫情緩和，令社交距離措施得以放寬，以及政府推出的多項支援措施，短期內應有助支持營商氣氛。社會各界必須與政府齊心合力，盡快令本地疫情受控。政府會繼續密切監察情況。

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